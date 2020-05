El 79,5% de los sanitarios sufren ansiedad Así se desprende de una investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de la Seguridad UCM Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de mayo de 2020, 09:43 h (CET) Los resultados preliminares de la investigación ‘Sanicovid-19: impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del Covid-19- en personal sanitario’ llevado a cabo por el Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense, ha puesto de manifiesto que el 53 % de estos trabajadores sanitarios presentan valores compatibles con estrés postraumático, tras la primera oleada de atención hospitalaria por Covid-19.



El estudio revela además que el 79,5 % de los sanitarios presenta síntomas de ansiedad, siendo compatibles con trastorno de ansiedad severo en un 21,2 % del total. Así como que el 51,1% de los trabajadores ha mostrado síntomas depresivos, que pueden ser compatibles con depresión severa en el 5,6 % de los casos.



En materia de protección, el 96% de los sanitarios dice estar en contacto con pacientes Covid-19 y el 66% considera muy alta la probabilidad de que se puedan contagiar y el 75 % están muy preocupados porque pudieran contagiar a algún familiar. El 41% afirma no haberse hecho ningún tipo de prueba del Covid-19 y casi el 70% de los trabajadores manifiestan que los equipos de protección individual, facilitados en sus lugares de trabajo, son escasos.



En relación con el "burnout" o síndrome de estar quemado en el trabajo, el 40% de estos profesionales se sienten emocionalmente agotados.



No obstante, uno de los resultados más positivos del estudio refleja que a pesar de lo anterior, y como destacan los investigadores de la Universidad Complutense, los doctores Lourdes Luceño Moreno y Jesús Martín García, “hemos encontrado que el 81,3% de estos profesionales se sienten muy realizados con su profesión, les gusta su profesión, y el 23,5% muestran niveles altos de resiliencia”.



Con estos resultados, “estimamos conveniente una rápida intervención psicológica sobre este colectivo, ya que, de producirse la tan temida segunda oleada, nos vamos a encontrar con unos profesionales dañados emocionalmente y con un sistema sanitario sin capacidad de respuesta”.



Estos resultados preliminares, han sido inferidos de un total de 1.243 sanitarios de diversos centros hospitalarios, siendo el 90% profesionales en la Comunidad de Madrid.

