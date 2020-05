Ferratus, un ribera con alma de mujer que es puro magnetismo María Luisa Cuevas se propuso hacer realidad el sueño de construir una bodega desde sus cimientos Jaime Ruiz de Infante

martes, 19 de mayo de 2020, 08:06 h (CET)

Ella, aportando ilusión, pasión y tesón ha logrado unos vinos armónicos y elegantes, que comienzan a ser un referente en la Ribera del Duero. Gran parte de su éxito se debe a que ha sabido rodearse siempre de un equipo con experiencia, que entiende su filosofía de trabajar desde el “terroir”.



Meticulosos con los procesos de elaboración, siempre buscando reflejar la tipicidad de la tempranillo, en una región tan singular y dispar como la Ribera del Duero, pero manteniendo un estilo propio. El detallismo continúa en la crianza, seleccionando las mejores maderas de Francia para pulir los taninos poderosos de la variedad y obtener unos vinos sabrosos y reconocidos.



La vendimia se realizó a mano en cajas de 15 kilos, con doble selección en mesa. Fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable y la maloláctica en barricas de roble francés y americano.



La cata

Intenso color cereza oscuro, borde granate. Aromas de frutas maduras y confitadas con tonos de roble, especies, tabaco y chocolate. En el paladar se muestra complejo, equilibrado, sabroso, con taninos maduros y recuerdos de bayas rojas y negras, con notas de violeta. Un retronasal permanente sugiere nuevas degustaciones y ser descorchado en mesas bien vestidas para acompañar cardo con alcachofas, civet de ciervo, carnes al carbón y quesos curados castellanos.



Ficha D.O. Ribera del Duero. Uvas de tempranillo 100% procedentes de cepas de 60 a 80 años. 14 meses en barricas de roble 95% francés y un 5% americano. Graduación alcohólica: 14,5º. Calificación: 94. PVP. 22 €.



Referencia Bodegas CuevasJiménez-Ferratus. Crta. Madrid-Irun, A-1. Km. 165. 09370-Gumiel de Izán (Burgos) +34 638 007 140 bodega@ferratus.es www.ferratus.es/

