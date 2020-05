Hair & Beauty, entre los centros de belleza que vuelven tras el parón del COVID19 Comunicae

Las medidas tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez de confinar a sus ciudadanos y cerrar toda actividad laboral que no fuese imprescindible, obligó a los centros de belleza a permanecer cerrados. No obstante, y tras la aprobación de la Fase 0 para que puedan abrir con cita previa, los centros de belleza en Madrid comienzan a ultimar su preparación para comenzar a desarrollar su trabajo en condiciones de relativa normalidad.

Para llevar a cabo esta reapertura, una de los principales aspectos a los que deben prestar una especial atención es a lo relacionado con las medidas de seguridad y de higiene que van a tener que interiorizar. Con el objetivo de proteger tanto a sus clientes como a sus propios trabajadores.

Por la tipología del servicio, en el que existe un contacto entre el profesional y el cliente, ha sido necesaria la activación de un protocolo especial que permita garantizar la correcta ejecución de su trabajo.

La importancia de la regla 1-1-1

En este proceso de transición hacia una nueva normalidad, son muchas las reglas que los comercios han tenido que interiorizar con el objetivo de poder seguir ofreciendo sus servicios. En el caso de los centros de belleza en Madrid, esta nueva realidad obliga a extremar las precauciones a la hora de atender al público. Por esta razón, es obligatorio la regla 1-1-1. Una cabina, un cliente, un esteticista.

Tanto los profesionales como los clientes que acudan al centro tienen que llevar de manera obligatoria tanto mascarillas como guantes. Además de poner a disposición de los mismos una serie de dispensadores de gel hidroalcohólico. Además, en el caso de que el tratamiento lo requiera, también será necesario el uso de gafas protectoras o pantallas de protección facial.

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los clientes, es importante destacar que numerosos científicos han afirmado que el coronavirus no se transmite a partir de la piel. Por lo que no conviene alarmarse más de la cuenta.

Material desechable

Además de todas las medidas mencionadas anteriormente, también es importante saber que todo el material que se utilice en cada sesión será desechable.

Según Erika Cañizares de Hair & Beauty, siempre han trabajado con material desechable en este ámbito, así que la higiene y medidas que ha mandado el gobierno no les pilla por sorpresa, así como es el caso de las toallas desechables que se utilice durante la sesión, que siempre han usado.

A cada cliente, en el momento de entrar en el local, se le asignará gel hidroalcohólico, desinfectante para los zapatos y una pequeña bolsa en la que podrá depositar todas sus pertenencias. De este modo, se trabaja para que cualquier elemento que pueda llegar desde la calle quede controlado y se minimice al máximo el riesgo que puede llevar en cualquier tratamiento.

Erika también nos comunica que las agendas están llenas hasta mediados de junio, por lo cual es difícil encontrar un hueco si no se les ha pedido ya cita previa, que desde el 11 de mayo han vuelto a abrir sus puertas al público con cita previa.

Especial precaución en los cuidados faciales

La zona de la cara es una de la más sensible y a las que se deben presentar una especial precaución. Especialmente como consecuencia del riesgo de que el virus se transmite por medio de la saliva.

No obstante, la legislación permite que se pueda seguir llevando a cabo cualquier tipo de tratamiento de estética. Con independencia de que sea en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo. Cuando la situación lo requiera, es posible tener que retirar la mascarilla. No obstante, al hacerlo es necesario tener las máximas precauciones posibles. Por lo que se deberá higienizar la zona tanto en los momentos previos como en los momentos posteriores.

Los centros de belleza de Madrid han comenzado a trabajar con las máximas garantías. En la higiene y la precaución, la clave para asegurar su correcto resultado.

