General Pavimentos presenta usos del hormigón impreso en decoración de exteriores

lunes, 18 de mayo de 2020, 16:35 h (CET) Uno de los materiales más usados para la construcción de espacios externos tanto en el área residencial como comercial es el hormigón impreso que cuenta con múltiples prestaciones a largo plazo dentro de las que destacan su reducido tiempo de ejecución y el poco mantenimiento que requiere El hormigón impreso es un producto muy usado en el sector de la construcción por sus beneficios, versatilidad, estética y durabilidad que facilita su utilización en diversos espacios de las edificaciones y áreas externas.

La empresa General Pavimentos - Hormigón Impreso Castellón situada en Castellón, comunidad Valenciana, con más de 15 años de experiencia en el sector, indica que uno de los productos que ofrece es el hormigón impreso al que se le da la forma estando fresco en un proceso de construcción artesanal que requiere de albañiles y personal de la construcción en el lugar de la obra.

Este material es conocido también como pavimento impreso porque se puede usar en los suelos y si se le añaden pigmentos adquiere color, lo que le brinda un sentido estético que lo hace característico, porque el hormigón convencional es gris.

El hormigón impreso y pavimentos de hormigón en general son usados desde hace más de tres décadas y se mantienen vigentes por su reducido tiempo de ejecución, prestaciones superiores a las del hormigón tradicional, acabados de calidad, además de ser una solución resistente, práctica, duradera.

Esta variedad de hormigón se considera una alternativa estética a los materiales arquitectónicos decorativos más tradicionales usados en los pavimentos exteriores como la cerámica, terrazo y madera, debido a que simula otros materiales a un costo más bajo.

Características del Hormigón Impreso

Dentro de sus características se encuentra que es muy requerido para ser incorporado en áreas residenciales, públicas y viviendas con fines decorativos, ya que se pueden hacer diversos diseños personalizados con moldes geométricos a los que se le realizan formas y texturas verticales u horizontales que simulan ladrillos, madera, adoquines, piedras, baldosas, que otorgan atractivo estético.

El hormigón impreso es resistente, su deterioro con el tiempo es mínimo por lo que se puede colocar en zonas de mucho tránsito y se conserva en buen estado, sumado a que a nivel de mantenimiento se limpia con barrido o chorro de agua para eliminar polvo y desechos variados y no surgen malas hierbas ni nidos de insectos porque no tiene huecos. Solo debe ser revisado periódicamente y aplicarle tratamientos superficiales para compensar el desgaste de la superficie.

General Pavimentos asegura que el hormigón impreso tiene una propiedad antideslizante que puede ser empleada en jardines y piscinas para evitar resbalones. También es utilizado en arquitectura urbana en espacios abiertos como calles, avenidas, plazas, bulevares, aparcamientos, centros comerciales, urbanizaciones, garajes, terrazas, jardines comunes o particulares, patios, así como en lugares de constante flujo de tránsito de vehículos y peatones como rampas de acceso, aceras, parques.

El hormigón impreso se considera de gran durabilidad, debido a que es resistente a los elementos abrasivos, rayos ultravioleta, agentes químicos, manchas de grasa y aceite, ácidos, conservando su apariencia y requiriendo poco mantenimiento.

Otra de las características de este material es que si necesita reparaciones suelen ser sencillas y a un bajo costo, aunque es complejo conseguir la misma tonalidad que se usó en un principio.

Dentro de sus ventajas destaca la adaptabilidad del hormigón impreso a las irregularidades del terreno, no se deforma como sucede con el asfalto y la madera y se mantiene en buen estado, además que su tiempo de ejecución es menor al del pavimento normal y su ejecución requiere solo tres pasos: preparar la mezcla, verter el hormigón, estamparlo.

General Pavimentos acumula más de 400 trabajos realizados de manera satisfactoria y exitosa ligados a construcciones que requieran de hormigón impreso, impreso vertical, hormigón pulido y pavimentos de hormigón en general. Para mayor información de los servicios de la empresa en Castellón y la Comunidad Valenciana puede visitar el sitio web: https://www.hormigonimpresocastellon.es/.

