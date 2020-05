El CGCFE solicita comparecer ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 15:54 h (CET) El Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España considera que el modelo sanitario actual ha de ser modificado y modernizado, asegurando la calidad de vida y aumentando la esperanza de vida libre de enfermedad Recientemente se ha conocido el listado de comparecientes ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Parlamento español. El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CFCFE) ha emitido un comunicado lamentando no haber sido incluidos en la convocatoria: "Tenemos que lamentar que en el ámbito de la Salud y la Sanidad Pública, entre las organizaciones convocadas no esté el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. Y de entre las profesiones sanitarias únicamente se haya convocado a una".

Según la información del CGCFE, España tendrá la esperanza de vida más alta del mundo en el año 2040. 85,6 años. Pero la vida sin enfermedad, de media, se limita a los primeros 47,6 años de vida. En las sociedades modernas, las enfermedades crónicas no transmisibles ocupan el primer puesto entre las enfermedades que comienzan su aparición a partir de esa edad. Por otro lado, en situaciones como la actual, de pandemia vírica, las enfermedades crónicas no transmisibles se colocan como uno de los principales factores de riesgo, una vez producido el contagio.

Según los responsables del CGCFE: "La Fisioterapia ha demostrado, durante esta pandemia, su necesidad y eficacia, disminuyendo la gravedad de la sintomatología y de los procesos, así como acortando las estancias en las UCI gracias a Fisioterapeutas con profundos conocimientos en cuidados intensivos y en Fisioterapia Respiratoria.Tenemos claro que la calidad de nuestra vida está directamente relacionada con los estilos de vida que manejamos: la alimentación, los hábitos perjudiciales, la socialización contra el sentimiento de soledad, la capacidad de tener un sueño reparador y por supuesto el movimiento.Todas las políticas sanitarias, deben de tener como objetivo estos factores, y los profesionales sanitarios especialistas en Movimiento, somos las y los Fisioterapeutas. Por lo que el modelo sanitario futuro deberá tener muy presente nuestras propuestas, si se pretende, realmente, invertir en prevención para optimizar el gasto sanitario".

Por otro lado, el CGCFE reivindica que: "la Fisioterapia es y será fundamental en la recuperación de los pacientes del COVID-19, evitando su cronicidad. Desgraciadamente, estamos constatando las graves secuelas que está enfermedad está produciendo. Es imprescindible, por lo tanto, nuestra intervención ante esta Comisión para poder explicar un modelo sanitario basado en el concepto de sanidad extendida centrada en la prevención y, por otro lado, a corto plazo intervenir, al igual que en otras crisis anteriores, sobre los pacientes COVID para no tener que acuñar la etiqueta #CRONICOSCOVID".

