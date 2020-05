Anytime Fitness lanza un servicio de entrenamiento personal en remoto a través de su App Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 14:58 h (CET) El líder mundial del fitness ha decidido adelantar varios meses la puesta en marcha en España de Remote Training, un nuevo sistema de entrenamiento personal a distancia, con el fin de que sus socios puedan mantenerse activos a distancia. Las sesiones serán programadas específicamente por sus entrenadores teniendo en cuenta sus objetivos y necesidades. La monitorización de progresos, sesiones de coaching deportivo y guía serán constantes a través de la App y una videollamada semanal con el entrenador Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes repartidos por más de 30 países, lanza hoy uno de los productos estrella que tenía reservados para este año, basado en un nuevo sistema de entrenamiento personalizado en remoto que conecta a sus socios y entrenadores gracias a su App.

El nuevo programa, que recibe el nombre de Remote Training, está pensado para que los socios de Anytime Fitness que lo deseen puedan tener en sus teléfonos móviles sesiones de fitness diseñadas por sus entrenadores personales, totalmente personalizadas según las necesidades y capacidades de cada uno.

“Si el mercado del fitness ya nos empujaba hacia el entrenamiento online, el Covid19 ha acelerado este proyecto que Anytime Fitness España ha querido y sabido hacer realidad con la puesta en marcha de AF Remote Training”, explica Alberto Ramos, director de Fitness de Anytime Fitness Iberia.

Video llamada semanal con un entrenador personal

Remote Training también ofrece una videollamada semanal entre socios y entrenadores, de forma individual, para que los primeros puedan preguntar dudas sobre sus entrenamientos y rendimientos y los segundos puedan corregir, en el caso de que fuera necesario, la ejecución de algunos ejercicios. “Una de las ventajas del Remote Training es la fluida comunicación que nuestros socios y entrenadores podrán mantener gracias a nuestra App. Una ventaja con la que Anytime Fitness marca de nuevo la diferencia dentro y fuera del mercado español del fitness”, sostiene Ramos.

Además, aquellas personas que apuesten por entrenarse con Remote Training tendrán acceso, vía la App de Anytime Fitness, a vídeos motivacionales y a retos semanales vinculados a la actividad física, a la nutrición y al mindfulness. “Lo que buscan estos vídeos es ayudar a todos aquellos que quieren cuidar de su salud a cambiar determinados hábitos para mejorar su calidad de vida”, explica Alberto Ramos.

Para impulsar aún más la motivación de los participantes, Anytime Fitness Iberia ha creado un grupo privado de Facebook en el que entrenadores y usuarios comparten imágenes de sus entrenamientos, consejos, retos, recetas, webinars exclusivos, etc. Una comunidad unida por un mismo fin: mejorar sus vidas a través de la apuesta por una vida activa y hábitos saludables.

Precio especial por el Covid19

Remote Training ha comenzado a implantarse en los cuatro clubes corporativos de Anytime Fitness en España (Mirasol, Poblenou, Terrassa y Pedralbes) pero muy pronto llegará a otros clubes franquiciados del territorio.

Remote Training, que en Europa sólo está disponible en los clubes Anytime Fitness de Benelux, permite que las personas que apuesten por este servicio puedan entrenar cuándo y dónde quieran, en función de los huecos de sus agendas personales y profesionales, pero con las garantías de no hacerse daño ni lesionarse y con el soporte constante de su entrenador personal.

Paralelamente al lanzamiento de Remote Training, Anytime Fitness sigue ofreciendo sus sesiones de entrenamiento virtuales y permitiendo el acceso a su App a todos sus socios. La aplicación de Anytime Fitness cuenta con más de 1.100 programas y 8.000 ejercicios de fitness, adaptados a diferentes niveles de intensidad y exigencia para poder dar servicio a todos los públicos.

De cara a las futuras semanas y meses, el staff de Anytime Fitness Iberia también está trabajando en la elaboración de un plan con el que facilitar la reapertura de todos sus clubes y ayudar a sus franquiciados a garantizar el cumplimiento en sus gimnasios de las nuevas normas de higiene y seguridad que sean decretadas desde el Gobierno. Tan pronto sean aclaradas, Anytime Fitness pondrá en marcha los mecanismos que sean necesarios para implantarlas en el menor tiempo posible con el objetivo de que los 60 clubes que la marca tiene operativos en nuestro país puedan volver a cuidar de la salud de sus socios presencialmente.

