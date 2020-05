Markus Witte, Sanjay Sarma y una potente red de inversores participan en Virtual South Summit in Education Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 13:44 h (CET) South Summit e IE University celebrarán el próximo martes un encuentro en el que reunirán a corporaciones líderes como Google, Wayra, Accenture, BStartup o IBM, así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Softbank, Northzone, Accel, Learn Capital, Brighteye Ventures, Seaya Ventures, o All Iron Ventures Dado el éxito cosechado en anteriores encuentros, además de los encuentros ya anunciados sobre Sostenibilidad (28 de mayo) y Fintech (2 de junio), se han creado dos ediciones más específicas de Travel & Tourism (9 de junio) y África (16 de junio), a los que las startups interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web de South Summit.

Ya se conocen las ocho startups finalistas del Virtual South Summit centrado en los retos en el sector de la Educación, que se celebrará el próximo martes día 19 de mayo a las 15h. La iniciativa creada por South Summit e IE University busca reactivar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.

Este encuentro virtual contará con Markus Witte, fundador y CEO de Babbel, la mejor app de aprendizaje de idiomas del mundo; y con Sanjay Sarma, vicepresidente de Open Learning en el MIT, donde se encarga de transformar la enseñanza y el aprendizaje mediante tecnologías digitales. También participarán corporaciones líderes, que apuestan por la innovación abierta vía startup como Google, Wayra, Accenture, BStartup o IBM, así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Northzone, Accel, Learn Capital, Brighteye Ventures, Seaya Ventures, o All Iron Ventures.

Durante cada uno de los Virtual South Summit se celebra una Startup Competition con pitches virtuales y con Q&A de un jurado. En el encuentro del próximo miércoles participarán ocho proyectos sectoriales, elegidos entre los más de 130 presentados a la competición:

GAMELEARN (España): revoluciona la formación empresarial a través de una plataforma única de aprendizaje basada en el juego, ofreciendo contenido adaptado a los distintos departamentos de una compañía.

INTERACT (Egipto): transforma cualquier monitor en una superficie interactiva rápida y precisa que comparte los datos de la clase con los dispositivos inteligentes de los estudiantes.

LINGOKIDS (España): app de aprendizaje de idiomas para niños de entre 2 y 8 años con actividades que se adaptan a su estilo de aprendizaje.

MOSABI (México): educación financiera a través de contenidos animados diseñados y construidos en una app móvil.

OFFWEGO (Estados Unidos): ayuda a que las universidades gestionen los viajes de sus estudiantes a través de una app móvil, que fomenta viajes seguros y experiencias inolvidables.

SMARTEST (Suiza): combina machine learning y UX para generar una app que permite a estudiantes y profesores la carga o el escaneado de material de estudio, generando ejercicios interactivos fáciles de aprender y enseñar.

SYMBA.IO (Estados Unidos): plataforma de gestión de prácticas empresariales que ayuda a empresas a ejecutar programas de prácticas con facilidad asegurando experiencias de aprendizaje valiosas para los alumnos.

XERTIFY (Colombia): software para automatizar la emisión de certificados digitales mediante el uso de blockchain, agilizando los procesos para la movilidad de estudiantes en instituciones educativas.

Entre las candidaturas presentadas sobre todo destacan las iniciativas especializadas en el área de la educación que suponen más de la mitad de las startups, el aprendizaje de larga duración, la formación profesional y, en menor medida, aquellas que quieren contribuir con un impacto social. Un 48% de las participantes tiene al menos una mujer entre sus fundadores y más del 70% un origen internacional, proceden de más de 30 nacionalidades distintas, sobre todo destacan aquellos creados en países como Estados Unidos, Israel, India, Alemania, Colombia, y Reino Unido.

Los parámetros que se han tenido en cuenta en el proceso de selección de startups participantes en este encuentro han sido la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales y el interés de inversión que pueda generar.

La ganadora de cada uno de los Virtual South Summit será una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid. Como finalistas, las startups podrán dar a conocer sus proyectos ante más de 1.100 inversores internacionales y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación accediendo así a múltiples oportunidades de negocio.

Además, desde el último encuentro virtual, South Summit ofrece a todos los asistentes la posibilidad de acceder a una herramienta de networking con la que establecer nuevas vías de conexión de manera digital para generar oportunidades de negocio.

El de Educación será el cuarto Virtual South Summit organizado por South Summit e IE University, el anterior celebrado la semana pasada giró en torno a la innovación en la movilidad y la industria logística, la ganadora de la competición de startups fue la alemana Blickfeld. En este último encuentro los encargados de ofrecer los keynotes fueron Carlo Ratti, arquitecto que imparte clases en el MIT donde dirige el SENSEable City Lab y Nabil Malouli, vicepresidente de e-commerce global de DHL,

El primer encuentro, en el que la ganadora fue la española Medicsen, se centró en Health & Wellbeing y en él participaron el doctor Mario Alonso Puig y Martin Varsavsky. El segundo, por otro lado, tuvo como ganadora a la holandesa Aircision y contó como ponentes con Erik Ekudden de Ericsson y Paul Misener de Amazon.

El próximo Virtual South Summit tendrá lugar el próximo 28 de mayo sobre Sustainability en el que está previsto que participen inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Softbank, Northzone, J-Seed Ventures, Dalus Capital, Elaia Partners, Beringea, Demeter o Seaya Ventures, y corporaciones como Ferrovial, BStartup de Banco Sabadell, Enel, Enagás, Red Eléctrica, Acciona, Accenture, Repsol, SACYR, Grupo Financiero Banorte o IBM. Los siguientes encuentros previsto se celebrarán el 2 de junio sobre Fintech, el 9 de junio sobre Travel & Tourism; y uno centrado en África para el 16 de junio.

El registro para participar en la Startup Competition de cada uno ya está abierto para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

