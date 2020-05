Uniac Tráfico Málaga advierte sobre accidentes de tráfico en época de confinamiento y COVID-19 Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 13:06 h (CET) Durante el confinamiento se ha reducido la siniestralidad en las carreteras, y la cifra de muertos ha bajado de forma espectacular, con el consiguiente lucro para las compañías de seguros, que aumentan sus ingresos ante la falta de accidentados a los que dar cobertura Uniac Tráfico Málaga está formado por un equipo de Abogados, Procuradores y mediadores, expertos en la tramitación de accidentes de tráfico en Málaga. Independientes, sin vinculación a compañías de seguros. Actuamos en Málaga y provincia (Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola, Alhaurín, etc.), con más de veinte años de experiencia en reclamación de indemnizaciones y asesoramiento a lesionados en accidentes de tráfico en Málaga.

Actuaciones de aseguradoras durante el confinamiento por la COVID-19

La experiencia de décadas trabajando, como la de muchos despachos de abogados no ha sido positiva durante este período de confinamiento que todavía se prolonga, pues a pesar de este enriquecimiento que experimentan las aseguradoras, han aprovechado la pandemia para llevar a cabo en determinadas ocasiones prácticas no muy ortodoxas:

Telefonear de forma privada a algunos clientes, para realizarles ofertas de indemnización, a pesar de que tienen un abogado que los representa.

Las ofertas que realizan son de una cuantía mucho más reducida de la que les corresponde.

Están aprovechando la situación de necesidad de muchas familias por la pandemia, que no tienen ingresos, o están inmersos en un ERTE, o bien han sido despedidos, para que firmen finiquitos de cantidad ridícula, ofreciendo un pronto pago que el lesionado acepta por las especiales circunstancias en las que se encuentra. El consejo como Despacho de Abogados para accidentes de tráfico en Málaga para los afectados por un accidente de tráfico, es que reciben la llamada de la compañía de seguros, es que se ponga en contacto de forma inmediata con su abogado, si ya lo ha designado, y en caso de que no tenga representación letrada, que le solicite a la compañía el FINIQUITO SIN CONFORMIDAD. De esta forma, firmará el finiquito añadiendo “no conforme con la cantidad ofertada” y la compañía aseguradora está obligada a abonarle la indemnización ofertada a la mayor celeridad posible, y siempre le quedará la opción de poder reclamar el resto de la indemnización que legalmente le corresponde.

Sobre Uniac Tráfico Málaga y actividad principal

La actividad de Uniac Tráfico está focalizada en la defensa de los derechos e intereses de los accidentados, frente a la actuación, muchas veces abusiva, de las compañías de seguros. Un equipo de abogados de Málaga expertos, lo que supone una garantía de éxito en reclamaciones por accidentes. Teniendo en cuenta que los accidentes de tráfico conllevan cuestiones jurídicas complejas que requieren que el letrado esté especializado y tenga amplios conocimientos jurídicos en materia de accidentes de circulación y derecho del seguro, con Uniac Tráfico estarás en las mejores manos posibles.

El objetivo es que despreocuparse de los trámites con las compañías: llamadas, papeleo, etc. y dedicar todo el tiempo a la completa recuperación. No se puede garantizar que se vaya a cobrar la indemnización en un tiempo récord, ni de forma exprés, ni siquiera que vaya a ser una indemnización millonaria, simplemente porque sería mentira. Si se puede garantizar que el equipo de Uniac Tráfico está formado por los mejores expertos en Málaga en el cobro de indemnizaciones por motivo de accidentes de tráfico.

La gestión de baja por accidente o indemnización requiere de múltiples comunicaciones y negociaciones con la compañía contraria, y en algunas ocasiones es necesario incluso formular denuncia o demanda para exigir legalmente lo que corresponde a cada cliente, motivo por el cual el cobro se puede demorar, pero solo lo que requiera la eficaz gestión de cada accidente, y ordenado a que obtengas la cuantía que corresponda, no la que quieran imponer desde la compañía obligada al pago.

