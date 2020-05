Andrés Alonso debuta en Europa con su álbum 'Anhelo' Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 10:58 h (CET) Músico y con sed de probar cosas nuevas, el talentoso cantante prepara su debut en el ámbito musical Andrés Alonso Heredia Paredes, es un director de coros y orquesta, compositor y cantante venezolano que recientemente ha lanzado su carrera con su álbum Anhelo. Álbum que recopila todas sus experiencias en su trayectoria musical tanto como director y como cantante en diferentes proyectos a lo largo de su vida.

Andrés debuta en el ruedo musical Latinoamericano y europeo con su sencillo en español 'Volver a verte' el pasado 14 de febrero. Tema compuesto por el cantante caribeño donde se resalta las raíces latinas que hacen la perfecta fusión entre pop urbano y el deseo del compositor de contar historias.

Este sencillo es el primero de los 5 temas musicales que poco a poco revelan en un álbum, las facetas del amor que se viven a lo largo de la vida, según la visión del compositor venezolano. Álbum que de la mano de productores en Estados Unidos, Suiza, Alemania y Venezuela se ha podido compilar. Los temas cargados de erotismo y pasión como 'Labios de miel' y 'Sin excusas' y llenos de profunda reflexión como 'Anhelo', desglosan la paleta de sentimientos que el amor refleja.

"El cantante declaró a la salida de uno de sus conciertos, que no dejaría de hacer música orquestal y coral, porque estas le llenaban el alma y que uno de los videos musicales esta proyectado con orquesta y coro para mandar un mensaje de positivismo a las masas ante las adversidades.

El tema lleva por nombre 'No tengo miedo a nada' y será publicado en julio de este año 2020".

El álbum es una mezcla de diferentes ritmos en cooperación con artistas de diferentes partes del globo terráqueo con los cuales Andres, planea un Tour a mediados de mayo del año entrante 2021, en el cual visitará países como España, Alemania, Portugal y luego a Latinoamérica como Colombia, Argentina y Venezuela.

Su música se puede escuchar ya en las diferentes plataformas como Spotify, iTunes, Youtube y más.

Conocer a Andrés: www.andresalonsoheredia.com

