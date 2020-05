​Diferencias entre el pádel y el tenis Las pelotas de tenis y pádel son aparentemente similares Redacción Siglo XXI

lunes, 18 de mayo de 2020, 10:25 h (CET) El tenis es el deporte de raqueta por excelencia, el que más afición genera, el más mediático y el más extendido por todo el mundo. Sin embargo, existen otros dos deportes practicados con este equipamiento que son muy seguidos en áreas muy localizadas del planeta: el bádmintón y el pádel.



El primero de ellos es uno de los deportes más populares en Asia, en países como China, India, Malasia, Corea o Indonesia. Por su parte, el pádel es especialmente seguido en España, Argentina y Brasil. Hoy os mostramos algunas diferencias reseñables entre tenis y pádel, el hermano grande y el pequeño de los deportes de raqueta.



¿Qué herramienta necesitamos para cada modalidad? La raqueta es el instrumento necesario para jugar al tenis, la herramienta con la que se golpea la pelota. Con una raqueta no se puede jugar al pádel, del mismo modo que con una pala de pádel tampoco se puede jugar al tenis.



La raqueta está determinada por el cordaje, y su intensidad va a determinar la capacidad de golpear la pelota en mejores condiciones. Los tenistas tienen que revisar constantemente este aspecto de su raqueta, porque un cordaje blando, que pierde intensidad, incide negativamente en el golpeo.



La pala o paleta de pádel no incluye cuerdas, sino que en el plano, que es la zona que golpea la pelota, incorpora unos agujeros que antaño se creía que mejoraban la aerodinámica de la pala, pero en realidad solo tienen función estética.



Aunque existen diferencias entre ambos modalidades, muchas marcas conviven en ambos deportes, como Head, Babolat, Wilson… Así, en muchos portales, como es el caso de ZonadePadel.es descubrimos que las palas de padel de oferta son de los mismos fabricantes que las raquetas de tenis.



La pista de tenis, más larga pero menos ancha Este dato sorprende a mucha gente. La pista de pádel es solo 3,77 metros más pequeña que la de tenis: 23,77 metros de larga es la pista de tenis por 20 metros de la pista de pádel. En cambio, la anchura de la superficie para jugar al pádel sí es mayor, 10 metros frente a 8,23 metros en el caso de jugar a tenis individual.



Si practicamos tenis en modalidad dobles, la anchura pasa a ser de 10,97 metros. Con respecto a las superficies, la pista de tenis admite más materiales: cemento, pista rápida, polvo de ladrillo, hierba… En el pádel, los materiales habituales para la pista son el céspecd artificial, la resina sintética, el cemento o el hormigón poroso.



Pelotas diferentes, ¿te sorprende? Las pelotas de tenis y pádel son aparentemente similares. De hecho, su tamaño es el mismo o un poco más pequeña la de pádel. Sin embargo, la presión sí varía enormemente. En una pelota de tenis apta para su uso, el bote natural debe estar comprendido entre 135 y 147 centímetros, mientras que una bola de pádel la oscilación máxima es algo inferior, entre 135 y 145 centímetros. Además, a simple vista la pelota de tenis parece más ligera que la de pádel.



¿Cómo poner el juego en marcha? Esta sí es una diferencia muy apreciable. En el tenis, el saque es un golpe ganador donde la pelota se eleva en vertical por encima de la cabeza para golpear arriba con fuerza y velocidad. Es como un remate.



En cambio, en el pádel hay que golpear la pelota por debajo de la cadera para poner en marcha el juego. En este deporte el servicio es un golpe de inicio, para comenzar la transición del punto; mientras que en el tenis puede ser un golpe definitivo. No obstante, en el tenis también se puede iniciar el juego desde abajo, aunque es algo muy inusual.



Jugar en parejas Esta sí es otra gran diferencia. Al pádel no está permitido jugar de manera individual, siempre hay que jugar en modalidad dobles. En cambio, en el tenis lo habitual es justo lo contrario, jugar en individual, si bien el dobles es también muy interesante y para ello hay que habilitar los pasillos laterales.



Por lo general, el pádel es un deporte que anima más a la práctica inicial, es más entretenido y más accesible. En cambio, el tenis requiere de mayor destreza para resultar divertido. Además, el tenis obliga a un mejor estado físico, porque la pista es más grande.

