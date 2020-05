Un seísmo de magnitud 3 sacude la localidad de Frades (La Coruña) esta madrugada En todo caso, los servicios de emergencias no han certificado que se hayan producido daños materiales ni personales a causa de este movimiento de tierra Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de mayo de 2020, 09:41 h (CET)

La localidad coruñesa de Frades ha sido el epicentro de un seísmo de magnitud 3 e intensidad 2 que se ha sentido esta madrugada en varios puntos de la provincia, sobre las 01.58 horas.



El Instituto Geográfico Nacional ha recogido esta información, en la que detalla que el temblor ha sido de magnitud tres en la escala de Ritcher, en referencia a la cantidad de energía liberada por el terremoto, y ha contado con una intensidad correspondiente al nivel dos.



Por este motivo, el seísmo también se ha sentido en O Pino, Ordes, Oroso, Betanzos, Oza-Cesures, Tordoia, Carral, A Baña, Santiago de Compostela, Lugo y Outeiro de Rei.



En todo caso, los servicios de emergencias no han certificado que se hayan producido daños materiales ni personales a causa de este movimiento de tierra.

