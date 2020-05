Los 18 museos y archivos estatales no abrirán este lunes y prolongan el cierre hasta el 25 de mayo Tal y como indica esta resolución, la prolongación del cierre comenzará "a partir del día 11 de mayo de 2020 y podrá ser prorrogada, modificada o alzada con anterioridad, en función de la evolución de la situación y de las recomendaciones y medidas de las autoridades sanitarias" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de mayo de 2020, 09:24 h (CET)

La Dirección General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, ha prolongado hasta el lunes 25 de mayo el cierre de sus museos y archivos estatales, así como el Centro Tabacalera, como consecuencia de la situación por la Covid-19.



Según consta en esta resolución, con fecha de 10 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda la "prolongación de la suspensión temporal de apertura al público" de las instituciones dependientes de la Dirección General en todo el territorio del Estado, lo que afecta a un total de 16 museos estatales.



En concreto, además del Centro Tabacalera, esta resolución hace referencia al Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira; el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUAE), el Museo del Traje, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí", el Museo Nacional de Escultura, el Museo del Greco, el Museo Casa de Cervantes, el Museo Nacional de Arte Romano, el Museo Sefardí, el Museo Sorolla, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Cerralbo, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo de América.



Tal y como indica esta resolución, la prolongación del cierre comenzará "a partir del día 11 de mayo de 2020 y podrá ser prorrogada, modificada o alzada con anterioridad, en función de la evolución de la situación y de las recomendaciones y medidas de las autoridades sanitarias".



Según argumenta la Dirección General de Bellas Artes, esta indicación obedece a las medidas promovidas por las autoridades sanitarias como consecuencia del coronavirus "para las instituciones que, como los Museos y Archivos Estatales y el Centro Tabacalera tienen un gran número de ciudadanos que utilizan a diario sus instalaciones con alta concentración de personas en un mismo espacio".



Sin embargo, la Orden del Ministerio de Sanidad que fija las distintas fases de la desescalada en la crisis del coronavirus establece que los museos pueden abrir sus puertas al público en la Fase 1, en la que ya se encuentran territorios como Cantabria, donde se encuentran el Museo de Altamira; Extremadura, con el Museo Nacional de Arte Romano; o la región de Murcia, donde se sitúa el ARQUAE. Además, en las medidas de alivio para la fase 0, en la que se encuentra Madrid también se prevé la apertura de museos con un aforo de un tercio.



No obstante, fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte han señalado a Europa Press que estos 16 museos están "preparando la reapertura, haciendo acopio de materiales y disponiéndolo todo para hacer una apertura, cuando sea posible, con todas las garantías para la seguridad en la visita del público", y han apuntado que se está trabajando para que los tres museos que se encuentran en territorios en Fase 1 (Cantabria, Extremadura y Cartagena) puedan abrir "cuanto antes".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El museo después del confinamiento Encuentro on line el lunes 18 de mayo a las 18:00 horas en la web del Museo La galería Lucía Mendoza reabre sus puertas el martes bajo cita previa A pesar del cierre de su sede, motivado por la pandemia COVID-19, la actividad de la galería no ha cesado en estos días La galería Lucía Mendoza reabre sus puertas el martes bajo cita previa A pesar del cierre de su sede, motivado por la pandemia COVID-19, la actividad de la galería no ha cesado en estos días El Teatre Lliure activa un "robot conversacional" para crear diálogos teatrales Las interacciones y diálogos entre los usuarios y el chatbot ENA resultarán en una pieza teatral de autoría híbrida, a la que Roger Bernat espera poder "dar forma de espectáculo" al finalizar el confinamiento El Museo Picasso de Málaga plantea un recorrido digital sobre la figura del arlequín, el teatro y el pintor Lebrero cree que con este tipo de exposiciones "hay una posibilidad de difusión y de expansión del conocimiento móvil que amplía el espacio, puede estimularse la conectividad y la participación"