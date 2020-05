El abrazo que tardará Seguro que Genovés, ahora que nos ve desde arriba, pintará magníficos cuadros de esta sociedad de la mascarilla que ocupa en masa las calles pero que tardará mucho en fundirse en un abrazo como el que fue símbolo de la reconciliación ZEN

lunes, 18 de mayo de 2020, 08:38 h (CET) Hermanos: ha fallecido el gran pintor valenciano Juan Genovés a sus 90 años. Nacido en los convulsos años 30 nos deja ante un panorama digno de sus obras de arte: “el abrazo” que tardaremos en disfrutar en mucho tiempo y los cuadros, casi abstractos, de masas de diminutos individuos interrelacionándose como en una manifestación o un simple paseo en círculos. Tal como si estuviese pintando la España de la postpandemia vista desde la altura.



Hay que ver como es el destino. Nos deja el pintor de “El abrazo” en un momento de la historia en que el abrazo va a pasar a ser un acto de intimidad absoluta. Pocos serán los que se abrazarán en unos años por miedo al contagio. Pocos serán los que se abrazarán en este momento político en que prima más el empujón y la separación que la voluntad de reconciliación a través del acuerdo y el abrazo. Lejos quedan los días del abrazo de la transición y se alejan poco a poco mucho más.



El pintor de masas, compuestas de pequeños individuos. En unos casos todos en la misma dirección, en otros casos enfrentados, pero jamás en actitud de pelea. Me recuerda hoy, en la España de la Fase 1 en la que, después de semanas de confinamiento, ya nos dejan salir a la calle con el chándal que nos regalaron hace años. Y se ven bandadas de personas, algunas con mascarillas y otros no, paseando por las calles. Separados (o no) por los reglamentarios dos metros.



Seguro que Genovés, ahora que nos ve desde arriba, pintará magníficos cuadros de esta sociedad de la mascarilla que ocupa en masa las calles pero que tardará mucho en fundirse en un abrazo como el que fue símbolo de la reconciliación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Una corona y un virus El desafío estadounidense tiene dos respuestas no muy practicables: o se retrae o se vuelve más agresivo ​"Sentimientos Libertarios": convocatoria literaria en tiempos del Covid-19 “Es menos difícil entender la libertad que vivirla” Steve H. Hanke : India lidera el mundo en apagones de internet ​Ya sea en los negocios o en el gobierno, la aceptación de las 5Ps permite sobrevivir en un mundo incierto y travieso. Específicamente, uno tiene que construir instituciones que tengan resiliencia (sobreponerse a momentos críticos y adaptarse) y la capacidad de absorción. ​España y sus 14 provincias eclesiásticas La organización territorial de carácter civil en España empezó a tomar fuerza en torno a su centralización durante el reinado de Felipe V, en el siglo XVIII ​Día de la Resistencia Gitana ​Con lágrimas en los ojos y el corazón encogido al adivinar tanto sufrimiento de seres inocentes, hoy levantamos la voz para gritar por ellos ¡Naís, naís! (Gracias, gracias) ¡Opre rromá! (viva los gitanos)