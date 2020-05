Un jugador del Werder Bremen, dos semanas en cuarentena por el positivo de "una persona cercana" El jugador, que no fue identificado por el Werder Bremen, ha dado negativo dos veces desde que se detectó la infección, según el club Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 16 de mayo de 2020, 08:56 h (CET)

Un jugador alemán del Werder Bremen, cuya identidad no ha sido reveleda, fue puesto en cuarentena en su domicilio durante dos semanas porque una persona cercana a él dio positivo en el test del coronavirus, indicó este viernes el club de la Bundesliga.



Sin embargo, el resto del equipo puede continuar entrenando como la última semana y se le permitirá jugar contra Bayer Leverkusen este lunes (20.30 horas) mientras la Bundesliga se reinicia después de su pausa de virus. En total, 66 días después se retoma la competición germana.



El jugador, que no fue identificado por el Werder Bremen, ha dado negativo dos veces desde que se detectó la infección, según el club. "Por lo tanto, no hay ningún riesgo para nuestro equipo y el personal", añadió el director general del Werder, Frank Baumann.



La cuarentena fue "ordenada por el departamento de salud de Bremen después de consultar con el Werder Bremen", dijo el club, que ha acatado las órdenes del senador de la región Ulrich Maeurer, quien ya había advertido previamente que ordenaría una cuarentena de 14 días si esto sucedía.

