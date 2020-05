El palista español Toro, campeón olímpico en Río 2016, confesó la "tortura constante" que le supuso bajarse del K4 y el "alivio" que sintió cuando sus compañeros lo clasificaron para los Juegos de Tokio, además de considerarse "mucho más fuerte" tras haber dejado atrás la falta de motivación que le llevó el pasado verano a bajarse del barco estrella de la armada española.



Aquella decisión fue una "tortura constante" para Toro, que dejó a sus tres compañeros y amigos cuando apenas restaba un mes para que el K4 se jugara la única opción de clasificación para los JJOO de Tokio. Ahora, destacó el "alivio" que sintió cuando éstos lograron la plaza con el hito añadido de proclamarse subcampeones del mundo por tercer año consecutivo.



"Creí que lo mejor era dejar esa oportunidad para Carlos Arévalo, que estaba superpreparado física y mentalmete. Ellos lo lograron", indicó en la sesión 'online' de las Clases Magistrales de la Federación Española de Piragüismo. El equipo formado por Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade dedicaron la clasificación olímpica conseguida el pasado mes de agosto en Szeged.



"Por motivos ajenos al piragüismo cada día de entrenamiento carecía de motivación, me forzaba pero no era suficiente y a medida que iba pasando el año fui dándome cuenta de que no podía. Había tres compañeros, más el entrenador, que dependían de mi trabajo", comentó Toro, afectado en aquella etapa, alejado de la familia, con su hijo recién nacido.



Además, Toro explicó en dichas sesiones que siente su maduración fuera del agua: "No pasa nada por tener que dar al 'reset'. Me he vuelto a sentir al cien por cien de mi capacidad. Me noto mucho más fuerte y siento que he mejorado. Es como que conozco cosas de mí que antes no sabía", aseguró.



En otras cuestiones, el palista admitió que tiene Tokio en el horizonte: "España tiene un nivel altísimo en piragüismo. Que vayan los que más en forma estén en ese momento. Espero que yo pueda estar", sentenció en las Clases Magistrales organizadas por la Federación Española de Piragüismo.