Haier, servicio técnico al usuario con máximas garantías sanitarias Comunicae

viernes, 15 de mayo de 2020, 14:14 h (CET) El gigante asiático de la climatización proporciona un servicio técnico óptimo y con todas las precauciones sanitarias para los usuarios. La multinacional pone en primer lugar la salud de sus profesionales, clientes y partners en tiempos de COVID-19 La temporada alta para los fabricantes de aire acondicionado ha llegado. Haier, multinacional asiática de equipos de climatización doméstico e industrial, ofrece servicio técnico en toda la Península con la máxima seguridad y protección durante las asistencias con todo el material necesario. En este sentido, Haier cumple las medidas preventivas de las autoridades sanitarias.

En palabras de Ignasi Rovira, director de Postventa en Haier España, “la prioridad absoluta de la compañía es la salud de los profesionales, clientes y partners”. Con EPIs o más conocidos como Equipos de Protección Individual es con lo que se ha provisto a los trabajadores “con la intención de proteger tanto a ellos mismos como a los clientes”, afirma Rovira.

“En Haier se realiza una llamada a los clientes con antelación”, asegura Fidel Espiñeira, director de la división de climatización en Haier Clima. “Sólo así se detalla la problemática del usuario y se asegura la logística de los desplazamientos”, afirma Espiñeira. El técnico acude a las visitas confirmadas de forma individual al domicilio en un vehículo Haier.

En otro orden de cosas, todos los automóviles de Haier y las herramientas que utilizan los técnicos siguen un protocolo de higiene día a día, muy estricto. Para un mejor control, Haier está llevando a cabo un seguimiento médico del estado de salud de los profesionales y empleados. “El objetivo es que los técnicos asistan a los clientes con todas las garantías de salud”.

Antes de entrar a cualquier casa, el técnico se protege con un EPI, el equipo de protección individual, un material desechable que se usa sólo una vez. En la vivienda el operario guarda la distancia de seguridad, aunque es recomendable que en el espacio de trabajo haya el menor número de personas posible.

“Los técnicos retiran siempre los residuos tras la instalación o reparación del aparato” asevera Rovira y “una vez se encuentre en un lugar limpio y seguro se desinfecta el material que sí es posible reutilizar y prepara el kit de protección para la siguiente visita”. Sencillamente porque la prioridad de Haier en estos momentos no es más que la salud de los técnicos, instaladores, distribuidores, partners y clientes.

Para más información instalación limpia y segura en tiempos de coronavirus.

Acerca de Haier

Nacida en 1984, Haier Group es una compañía líder mundial de soluciones para una vida mejor. En el proceso de innovación y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de "priorizar el valor de las personas". El Sr. Zhang Ruimin, CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi para la fusión y duplicación transindustrial y transcultural. Centrándose en la experiencia del usuario, Haier comenzó como una pequeña fábrica de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era IoT. Es la única marca IoT entre las Top 100 marcas globales más valoradas. En 2018, Haier Group generó una facturación global 266,1 mil millones de yuanes con un aumento interanual del 10%. Su EBITDA superó los 33.1 billones con un aumento anual del 10% y sus beneficios después de impuestos 15,1 mil millones de yuanes con un aumento anual del 75%.

Haier ha incubado con éxito 4 compañías cotizadas, 2 compañías unicornio y diversos proyectos empresariales de éxito. Posee 10 centros de I+D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación en el mundo. También es propietaria de marcas como Casarte, Leader, GE Appliances (EEUU), Fisher & Paykel (Nueva Zelanda), AQUA de Japón y Candy de Italia, entre otras. Haier ha encabezado el ránking Euromonitor de marcas mundiales de electrodomésticos durante doce años consecutivos. Su filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en China. En la era IoT, el modelo Rendanheyi de Haier lidera el mundo.

Haier Group trabaja con sus socios en el mundo para diseñar nuevas aplicaciones IoT en ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada a usuarios de todo el mundo.

Para más información: www.haier.es

Para más información:

MJ Vacas Roldán

Consultora de comunicación

+ 34 616 07 82 04

twitter.com/Maijo74

linkedin.com/in/mariajosevacasroldan

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.