Policlínica Gipuzkoa pionera en ofrecer la receta electrónica privada

viernes, 15 de mayo de 2020, 13:14 h (CET) Policlínica Gipuzkoa ha implementado el sistema de recetas electrónicas, también conocidas como e-recetas privadas, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa Se trata de una iniciativa pionera en todo el Estado, ya que Quirónsalud es el primer grupo hospitalario en recibir la homologación del sistema.

Este proyecto facilita la trazabilidad de la prescripción médica en la sanidad privada y ha sido desarrollado por Policlínica Gipuzkoa y el departamento de Sistemas del Grupo Quirónsalud junto con la colaboración del Consejo General de Farmacéuticos y, en especial, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, pionero en el uso de este sistema en todo el Estado.

Los pacientes ya pueden acceder a sus tratamientos por vía telemática a través del Portal del Paciente, la app gratuita de Quirónsalud, eliminando la necesitad de imprimir la receta y facilitando la atención no presencial. Si lo prefiere, el paciente podrá recibir la receta por e-mail en formato PDF, con un código de seguridad. Con dicho archivo, en el que figurará la hoja de tratamiento, puede ya acudir a su farmacia para la dispensación.

La receta electrónica privada es un paso más para mejorar el servicio prestado a los pacientes y modernizar los procesos, ofreciendo una mayor comodidad. Este servicio ha comenzado ya a funcionar desde esta semana en los servicios médicos de Policlínica Gipuzkoa.

“Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa -declara su presidente, Miguel Ángel Gastelurrutia- valoramos muy positivamente esta iniciativa innovadora que va a permitir la utilización de un recurso muy potente como es la Receta Electrónica aplicado a la medicina privada, con lo que el paciente gana en comodidad y también en seguridad”.

La receta electrónica evita pérdidas de recetas, facilita la relación del paciente con el médico prescriptor y con su farmacéutico dispensador, a la vez que evita posibles errores relacionados con la identificación unívoca del medicamento prescrito. “Por tanto -añade Gastelurrutia- nos parece un gran paso en la normalización de la receta privada”.

