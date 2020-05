defloresyfloreros anuncia descuentos del 10% en su nueva colección Comunicae

viernes, 15 de mayo de 2020, 12:54 h (CET) defloresyfloreros, marca creada por Paloma Moreno, se une a los descuentos del mercado por el COVID19 defloresyfloreros ha lanzado una importante rebaja en el precio de los productos de su nueva colección, lo cual no es nada habitual puesto que tiene una política de rebajas muy conservadora ya que según no indica la propia fundadora “nuestro producto es de gran calidad y hacer rebajas con frecuencia o muy agresivas nos resulta menospreciar el valor del mismo”. A través de esta oferta, la marca fundada por Paloma Moreno, dedicada a la venta y fabricación de bailarinas y otros modelos de calzado femenino, buscará mejorar su competitividad comercial y ajustar aún más la relación calidad-precio de su stock.

Los clientes de defloresyfloreros (DFyF) pueden estar de enhorabuena. Los más de 70 modelos de calzado que integran su nueva colección han recibido un descuento del 10%. Esta oferta, válida sólo para dicha colección, estará disponible por tiempo limitado.

Alpargatas, slippers, sandalias y especialmente bailarinas integran esta novedosa colección para mujer, que sorprende, en primer lugar, por la creatividad de sus nombres, inspirados en icónicas ciudades del mundo: Brasilia, Pekín, Doha, Rabat, México, Puerto Príncipe, Manila, Camu, Saint George, Lima, Estocolmo, Bangkok o Panamá.

"Detrás de cada par de zapatos hay mucho trabajo de un equipo-piña", explican desde esta firma de calzado femenino, que comercializa sus productos online y en puntos de venta de Madrid, Sevilla, Santander, Bilbao y Valencia.

defloresyfloreros y su outlet: cientos de productos con descuentos de hasta el 30%

Pero los descuentos lanzados por defloresyfloreros no terminan en su nueva colección. También el outlet de esta tienda online (www.defloresyfloreros.com) ha recibido rebajas del 20% al 40% en su stock de productos, integrado por bailarinas, slippers, alpargatas, tacones, sandalias, botas, botines y zapatillas running, entre otros tipos de calzado.

Estos productos, a pesar de su precio rebajado, hacen gala de la filosofía de la marca defloresyfloreros y de su equipo creativo: "la búsqueda de unas bailarinas, muy diferentes, exclusivas y un ‘pelín’ atrevidas a nivel personal". Así, los modelos Narciso, Azucena, Buganvilla, Crisantemo, Turquesa, Mapache, Iris, Camelia, Tila, Jacaranda, Magnolia, Acacia o Lavanda constituyen piezas únicas, exclusivas y de alta calidad en este sector.

Desde su creación en 2010, defloresyfloreros ha sabido desmarcarse de sus competidores por la creatividad de su propuesta de valor, su excelente relación calidad-precio y su atención al cliente. "Intentamos cuidar cada detalle, no solo las calidades del producto sino también la atención al público," explican los profesionales detrás del sello dfyf.

Acerca de defloresyfloreros

defloresyfloreros es una firma especializada en la venta y fabricación de bailarinas, slippers, sandalias, alpargatas y botines de estilo y diseño exclusivo. Fundada en 2010 por Paloma Moreno, esta empresa ha cifrado su éxito en la calidad y originalidad de sus tejidos, empleando materiales de origen 100% español. Cuenta con puntos de venta en Madrid, Sevilla, Santander, Bilbao y Valencia.

