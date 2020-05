Consumidores, veterinarios y administración reconocen el trabajo del sector ganadero-cárnico Comunicae

La plataforma Carne y Salud ha acogido un encuentro virtual con medios de comunicación y representantes de la cadena alimentaria donde se ha reconocido el esfuerzo realizado por el sector ganadero-cárnico para abastecer a la población española y a los mercados exteriores y por liderar el conjunto de la cadena agroalimentaria.

El encuentro ha contado con la participación del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; el presidente del Colegio Oficinal de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas; y el presidente de la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, que han destacado la gran capacidad que ha demostrado el sistema alimentario en su conjunto y el sector cárnico en particular.

Para el representante de CECU, "Los consumidores conocen poco el sector y es por ello que su reacción inicial ante el abastecimiento durante esta pandemia pudo ser de temor. Los que conocemos la cadena alimentaria ya sabíamos que el sector iba a responder garantizando el suministro y no iba a fallar y menos en una crisis como esta". Y añadió que "hay que aprovechar el momento en el que estamos para llegar a los consumidores y que conozcan perfectamente el sector. Las encuestas durante esta pandemia muestran un cambio muy positivo de percepción por parte de los ciudadanos".

Igualmente se ha puesto de manifiesto que la producción cárnica en España se basa en el Modelo Europeo de Producción, el más exigente del mundo, que se fundamenta en pilares como la seguridad alimentaria y se extiende a los ámbitos de la sanidad y el bienestar animal, la sostenibilidad y los aspectos sociales, garantizando por tanto el suministro a la población de productos sanos, seguros y de bajo impacto medioambiental.

En este sentido, Francisco Martínez Arroyo afirmó que "podemos presumir de que los productos que se producen en España pasan los controles más exigentes y exhaustivos del mundo para ofrecer a los consumidores alimentos con las máximas garantías”. “El compromiso del sector agrario es probablemente el más ambicioso que cualquier otro sector económico y tenemos el sector ganadero más comprometido con el medio ambiente del mundo. Hay que trasladar una imagen del sector más positiva, hay que contar que se están haciendo las cosas muy bien.”

El sector es una fuente esencial para el desarrollo socioeconómico del país, con una especial relevancia en el medio rural, donde su actividad contribuye a evitar el despoblamiento y a generar riqueza, cohesión territorial y empleo. De hecho, la ganadería emplea de forma directa en España a más de medio millón de personas, las industrias cárnicas a 97.000 trabajadores y el comercio minorista a otros 75.000, estimándose que unos dos millones de personas viven de la cadena ganadero-cárnica en España.

El sector, además, realiza una importante contribución positiva a la balanza comercial de España, gracias a los más de 7.000 millones de euros de exportaciones de carnes y productos cárnicos. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha señaló que “el sector agroalimentario es clave para la riqueza de nuestra economía ya que genera muchos puestos de trabajo directos e indirectos en nuestro país”.

Apuesta por la sostenibilidad, el bienestar animal y la alimentación saludable

Según los datos de descenso de los niveles de contaminación del aire que se han ido conocido durante el confinamiento, se ha puesto de manifiesto que la agricultura y la ganadería no son ni los únicos ni los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los sectores ganaderos registran emisiones como todas las actividades humanas, pero no son ni mucho menos las principales causantes de la contaminación del aire y el cambio climático y, al contrario, trabajan desde hace mucho tiempo para ser parte de la solución, afrontando medidas inexcusables para producciones cada día más sostenibles y con menor huella ambiental, contribuyendo al reto mundial de todos los actores económicos y sociales para garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta.

En este sentido, Felipe Vilas intervino para señalar que la aplicación de la I+D+i está permitiendo desarrollar nuevos sistemas de producción y nuevas técnicas con un menor impacto ambiental, con el objetivo de una reducción progresiva de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sin ser autocomplacientes, sino avanzando de la mano de los científicos y técnicos, las administraciones públicas y explicándoselo a los consumidores.

Como ejemplos de este esfuerzo se señalaron los trabajos para reducir un 15% la huella de carbono en el sector vacuno (Proyecto Life Beef Carbon), o los datos de reducción de las emisiones de amoniaco (47%) y metano (54%) en el sector porcino, según el Inventario Nacional de emisiones de Contaminantes atmosféricos), y teniendo en cuenta que ya hay producciones como el ovino o el conejo que no tienen prácticamente emisiones.

Por otro lado, se destacó también el trabajo de los sectores en los aspectos éticos y nutricionales de las producciones, con una iniciativa pionera en Europa como el Sello de "Compromiso Bienestar Animal", puesto en marcha por todas las interprofesionales cárnicas con exigencias y controles superiores a los que exige la propia normativa europea y nacional para una mayor garantía de cara al consumidor, o el "Compromiso de reformulación" firmado por la industria con el Ministerio de Sanidad para reducir la sal, la grasa o el azúcar en los productos puestos en el mercado.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid concluyó: “El sector ha demostrado que es muy responsable por vocación, con una gran profesionalidad. Ha sabido adaptarse a lo largo del tiempo en crisis muy grandes haciendo reconversiones, adelantándose incluso a aquello que demandan los consumidores. La ganadería es un motor en nuestro país ahora y en el futuro que generará puestos de trabajo”.

Liderazgo y compromiso con la sociedad

Como conclusión del encuentro se manifestó que el sector agroalimentario, con el cárnico a la cabeza, liderará la recuperación económica tras el coronavirus, reafirmando una vez más su compromiso con la sociedad para ofrecer productos de calidad, seguros y con los máximos estándares de bienestar animal y medioambientales.

Carne y Salud

Carne y Salud es una plataforma de información sobre las carnes de vacuno, ovino-caprino, porcino blanco e ibérico, conejo y los elaborados cárnicos, en la que se pretende dar cabida a todos los aspectos de interés para el consumidor, los profesionales de la salud, los medios de comunicación y la sociedad en general sobre el papel de la ganadería y las carnes en la alimentación y la cultura.

