Grupo Concesur Mercedes-Benz lanza el cortometraje ‘La estrella ha vuelto’

viernes, 15 de mayo de 2020, 11:02 h (CET) El cortometraje producido con la colaboración de SAMU se trata de una oda a la humanidad desde el reencuentro y el anhelo por la falta de contacto entre dos familiares durante la actual crisis sanitaria y la afirmación de la vida como motor de esperanza. Además de un homenaje a los heroes de esta crisis sanitaria “A través de estas imágenes, Grupo Concesur Mercedes-Benz muestra una interesante propuesta de afrontar el contacto personal a base de miradas con la certeza de que el dolor sufrido va quedando atrás. Todo desde una total vocación de servicio en busca de la esperanza y la excelencia” afirman.

Grupo Concesur Mercedes Benz no ha querido perder la oportunidad de lanzar este mensaje de esperanza y agradecimiento por el sacrificio que todos los ciudadanos han realizado durante la pandemia producida por el COVID-19. Y lo hace a través de un cortometraje producido por Rocío Martín y David G. Marcelo, y dirigido por Álvaro Aguado.

“Con unas emotivas imágenes, hemos querido mostrar a una sanitaria de SAMU que tras un duro día de lucha contra la pandemia se reencuentra con su padre con quien sigue sin poder mantener contacto físico, pero con el que las miradas lo dicen todo. Esto encaja perfectamente con la vocación de servicio que Grupo Concesur mantiene desde sus más de 40 años de historia con un solo propósito, la búsqueda de la excelencia y el compromiso con el cliente”, explican desde Grupo Concesur Mercedes Benz.

El cortometraje se ha grabado en las instalaciones y con la colaboración de SAMU, entidad con la que Grupo Concesur ha mantenido una estrecha colaboración desde el inicio de la pandemia y dentro del programa de acciones sociales que el grupo andaluz de automoción mantiene vivo en su día a día desde su fundación. Dicha colaboración con SAMU comenzó hace semanas con la cesión gratuita por parte de Grupo Concesur Mercedes-Benz de 3 vehículos de transporte de pasajeros como refuerzo a la flota propia con la que SAMU ha hecho frente a esta crisis sanitaria.

Todo el cortometraje se desarrolla alrededor de una de las herramientas con la que SAMU y otras muchísimas empresas de servicios sanitarios e incluso de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, han hecho frente a las situaciones vividas en las últimas semanas. Se trata de la Mercedes-Benz Sprinter, una furgoneta que lleva más de 25 años prestando servicio y que se caracteriza por su versatilidad ya que además de cómo vehículo de carga y de pasajeros cuenta con infinidad de usos tales como ambulancia, policía, bomberos, etc.

