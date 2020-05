Volatilización de Pablo Iglesias

La volatilización o sublimación de un cuerpo es el paso del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. El diccionario define el proceso como la acción o efecto de transformar una substancia en gas. Coloquialmente, volatizarse es perder consistencia sólida para convertirse en algo volátil. Es lo que hizo Pablo Iglesias.



Las preguntas de la Sesión número 21 del Pleno del Congreso de los Diputados, para control del Gobierno del día 13 de mayo, se ajustaban a lo que impone la pandemia. Se presentaban según normas; y otra no escrita: La Oposición pregunta lo que quiere y como quiere. Y el Gobierno contesta lo que le conviene y como le conviene, coincidan los asuntos o no.



En crisis y viendo lo que se avecina, las preguntas de la Oposición parecían subirdinar el afán de desgaste al Gobierno a la actualidad. Interesabs la realidad; y las preguntas eran sobre ella: ¿Perspectivas económicas?, ¿Nueva normalidad?, ¿Derecha neoliberal o mayoría de investidura?, ¿Coordinación interministerial?, ¿Funciones del Vicepresidente Segundo?, ¿Uso de técnicas para geolocalización de ciudadanos?, ¿Por qué no Ley de Seguridad Nacional en lugar de prórroga del Estado de Alarma?, ¿Ministro del Interior debilitando la democracia?, ¿Medidas para protección, recuperación de empleo y evitar contagios de sanitarios?, ¿Hay aval de expertos para hacer elecciones autonómicas durante el Estado de Alarma?



También: Rescate y perspectivas; presentamos un plan B; alarma; hasta aquí hemos llegado (Casado). Abandone la confrontación; no mezclar debates (Sánchez). No restricción de derechos (Aitor Esteban). La vicepresidenta miente, su negligencia causó muertos (Álvarez de Toledo). Ni en este momento coincide conmigo (Carmen Calvo). Se olvidó de la gente (García Egea). Coordinar políticas sociales del Gobierno; que el apartamento de Díaz Ayuso lo pague ella (Iglesias). Estado de excepción encubierto; han violado once derechos constitucionales (Pedreño). Humildad, cuando el demonio no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas (Ministra de Defensa). Ha dado órdenes de coacción contra ciudadanos, política represiva suprimiendo derechos (Gil Lázaro) Su discurso es el de la infamia; Vox sin PSOE-UP no es nada (Ministro del Interior). Ha suprimido el despido objetivo; UP es un partido antidemocrático. Es bueno que bajen del caballo ideológico (Bal) ERTES de segunda generación; se reconocerán 300.000 prestaciones pendientes (Ministra de Trabajo)



Además: Casado duro. Sánchez débil. Rufián contundente. Carmen Calvo agotada. Grande-Marlaska y Margarita Robles, acusados de violentar derechos, no saben, o no pueden, rebatir. Usó Díaz Ayuso un apartamento relacionado con la corrupción. Respeto de la Oposición a Calvo, sin empozoñar su enfermedad con su estancia en una vivienda oficial (supuesta corrupción) que publicaría un digital, debatiría Cuatro-TV, y donde alguien vio superioridad moral sobre la izquierda. El bandazo de Bal. Y el interés de Illa por la salud de Ortega Smith.



Acabadas las preguntas, seguían las Interpelaciones Urgentes. Con una de Vox. 'Para que explique si el vicepresidente Segundo Pablo Iglesias pretende utilizar la actual crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española'. Vox dio la palabra a María de la Cabeza Ruiz Solás. En la memoria el desaire de Iglesias en una pasada Sesión de Control, era el momento de ver la valía de la diputada. También la de Iglesias.



Ruiz recordó el pasado y, con voz débil, fue aportando razones: No vengo buscando venganza ni ponerme a su altura, vengo a pedirle una explicación. Si le dije la verdad, por qué respondió con tantísima saña ¿ Acaso no es cierto que el número de muertos en las residencias produce escalofríos, no es verdad que en lugar de enviar a las residencias retrovirales mandaron morfina y sedantes, o sea medicación para morir? Dígame si ha servido de algo su apología del comunismo. Prefiere distraernos con el discurso de sus revolucionarios de cabecera. Sus informes: 16 cadáveres encontrados ¿No entiende que es nuestra obligación pedirle cuentas? Cómo utilizar el dolor. Ahí está la maldita hemeroteca para que no nos olvidemos de quien es usted en realidad. Aprovechan el sufrimiento para buscar culpables en las filas de aquellos a los que quieren eliminar. No quieren acabar con el dolor porque lo necesita para enfrentarnos y pescar en río revuelto. No acepta las reglas del juego democrático, porque no es un demócrata. Por eso se mostró como un sectario intolerante; al tigre no se le borran las rayas. Un demócrata acepta el resultado de las urnas, no pretende anular al contrincante político controlando el Poder Legislativo, el CNI, los medios de comunicación; o aprovechándose de una situación de crisis para subvertir el orden establecido; no hace lo que usted el otro día. Subir aquí es un honor y una responsabilidad. Usted ha ensuciado esta tribuna. Un demócrata no incita al odio manipulando y mintiendo para despertar bajos instintos de las personas: la envidia, el rencor, la venganza. Españoles de apellidos largos, me dijo usted: Ruíz, Solás ¿Sacamos nuestras nóminas, enseñamos nuestras casas, a quien pretende engañar? Hizo una amenaza, dígame si piensa cumplirlo y cómo piensa hacerlo ¿Matar a Abascal? ¿Debemos tener miedo por nosotros y nuestros hijos, nos va a liquidar físicamente, nos va a ilegalizar como partido? Nosotros no representamos el odio, ni la miseria moral ¿Quien es el que odia? España se merece un vicepresidente que sepa gobernar para todos. Se ha convertido en un fraude hasta para aquellos que le votaron. España no tiene la culpa de su incompetencia y no tiene por qué pagarlo con odio.



Iglesias pudo atender la interpelación. No lo hizo. Optó por evadirse evitando una posición difícil pero difuminando su entidad de vicepresidente del Gobierno: Nos ha acusado de distribuir morfina. Me ha preguntado planes para liquidarlos y ha hablado de marxismo leninismo. Ha planteado los fundamentos de la democracia. Se lo voy a tratar de explicar.



Y lo explicó: Perdiéndose en búsquedas de diferencias entre izquierda y derecha. Sanidad y contrastes entre programas (son un partido antidemócrata) Educación (Usted estudió en el CEU y ahí no puede estudiar cualquiera). Programas electorales. Justicia fiscal. Chiringuitos. Indecencia llamar paguitas. Derecho a la vivienda. Después, ataques: Son partido de falsos arquitectos y caraduras para enriquecerse con especulaciones inmobiliarias al tiempo que se dedican a criminalizar a las familias pobres que tienen dificultades para acceder a un derecho fundamental como la vivienda. Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia. Igualdad entre hombres y mujeres, han votado contra la violencia machista y critican a las mujeres que luchan por la democracia. Son un partido antidemócrata. A cualquier intento del Estado lo llaman comunismo bolivariano. Representan lo contrario a nuestra democracia. Con algunos marqueses y apellidos compuestos, es normal que se opongan a la Constitución y a la democracia. Es lógico porque la democracia es un movimiento histórico de los más para poner límites a los privilegios de los menos. No hay mayor amenaza para la democracia que ustedes.



En réplica, Ruiz lo tuvo fácil. Con el vicepresidente volatilizado, se dedicó a macerar a Iglesias: Ha llegado hasta donde está, no por el voto de los españoles. Se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar. No ha respondido a ninguna de las cosas que le he planteado. Está aquí para respondernos, no para hacer un mitin político. No sabe lo que le costó a mi padre poderme pagar la mejor educación que pudo. Lo único que importa es que haga bien su trabajo, nada más. Sus insultos y amenazas los llevaremos.



Pablo Iglesias, acaso viendo lo impropio de su discurso como miembro del Gobierno, para la réplica cambió de tono: No olviden la generación de españoles que se tuvo que esforzar para que sus hijos pudieran ir a una escuela o universidad pública. Lo que define a la democracia es que incluso los que no tienen posibilidad de enseñanza privada puedan ir a la pública. Se puede ser adversario siendo educado. Sin el PC no se hubiera podido derrotar a la dictadura. Entiendo que les moleste que el PC esté en el ADN de nuestra Constitución y nuestra democracia, lo lamento mucho. Nos equivocaremos y seguramente nos hemos equivocado muchas veces, pero creo que hemos demostrado que se puede defender una crisis social y económica defendiendo el interés general que proclama la Constitución. Y que se puede afrontar una situación dramática como ésta tendiendo la mano, defendiendo la sanidad pública, protegiendo. Creo que ustedes una vez más han demostrado los intereses de quien representan, de los buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los enemigos de España, porque ustedes no son un partido español, son un partido que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero, señoría.



Fue la volatilización de Pablo Iglesias.