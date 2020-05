Cómo disfrutar de las rebajas online (ahora que en las tiendas físicas están prohibidas) Por desgracia, estas transacciones no están exentas de riesgos si no sabemos realizarlas de la manera adecuada Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de mayo de 2020, 10:02 h (CET) Durante las últimas horas hemos sabido que el gobierno ha vetado las rebajas en las tiendas físicas. En concreto, la disposición adicional de la orden publicada en el BOE el sábado pasado les prohíbe “anunciar o llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público”. La restricción, que supone un duro revés para los comerciantes, no afecta sin embargo a las ventas a través de la web. Un contexto que ha querido analizar el comparador acierto.com y que perjudicará en mayor medida al sector retail.



Así y si bien el inicio de las rebajas no está previsto hasta julio, lo cierto es que eran muchos los comerciantes que preveían acabar con stock acumulado durante la cuarentena a través de este tipo de acciones. De hecho, los descuentos de mitad de temporada son un habitual que permiten dar salida a las prendas en determinados momentos del año. Esta vez, sin embargo, dichos descuentos deberán circunscribirse a la red.



La situación, por desgracia, afectará especialmente a aquellos pequeños negocios que carezcan de una versión online. Tampoco podemos perder de vista que el sector retail ha sido uno de los más vapuleados por la crisis del coronavirus. Según las cifras que maneja el comparador Acierto, ha experimentado una caída del 70%. Un descenso que ha obligado a muchos comerciantes a reinventarse para adaptarse a las nuevas formas de consumo.



Qué valora el nuevo consumidor Y es que los descuentos ya no son lo único que considera el nuevo consumidor, sino también las garantías, rapidez y flexibilidad del horario de reparto –importante para 7 de cada 10–; así como la seguridad del proceso de compra en general y en las entregas –por ejemplo, que el paquete esté desinfectado o que se hayan adoptado medidas específicas–. Otro aspecto que valoran es la facilidad de uso de la plataforma.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que la adquisición online es menos impulsiva, es decir, mucho más meditada. Hasta tal punto que el 93% de los consumidores comparan antes de comprar online. Al sector de la moda hay que sumarle otra dificultad más: hasta 2 de cada 4 españoles esperan a rebajas para comprarse ropa.



No obstante, las rebajas en la red se postulan como una buena alternativa. Esta semana, además, se celebra el Día Mundial de Internet, una fecha que aprovecharán muchos negocios para lanzar nuevas ofertas.



Cómo comprar online con seguridad Por desgracia, estas transacciones no están exentas de riesgos si no sabemos realizarlas de la manera adecuada. Tal es así, que los fraudes en la red han crecido hasta un 140% en los últimos dos años. Pero el dato no sorprende si tenemos en cuenta que 9 de cada 10 internautas ignora cómo navegar de forma segura y que 2 de cada 5 usuarios hacen caso omiso a las actualizaciones automáticas de su equipo.



Para disfrutar de las rebajas y descuentos de mitad de temporada con seguridad, el comparador acierto.com ofrece una serie de consejos:



1. Crear contraseñas seguras: de una longitud que supere los ocho caracteres, y que contenga números y mayúsculas alternados con símbolos especiales o signos de puntuación.Es importante no utilizar en la contraseña el nombre de usuario o el año de nacimiento, además del nombre del propio servicio donde nos estamos registrando.



2. Mantener nuestros equipos actualizados: para evitar la entrada de virus. Aquí hay que tener en cuenta que muchos seguros de hogar incluyen asistencia informática al usuario durante las 24 horas del día.



3. Conectarnos a través de una red segura.



4. Comprobar a quién se está comprando: verificar que el site se conecta a Internet por el protocolo https y, en caso de hacerlo a través de plataformas como Amazon, verificar que el vendedor cuenta con reseñas fiables.



5. Evitar entrar en webs a través de promociones de WhatsApp o similares.



6. Cuidado con las suplantaciones de identidad: a la orden del día, especialmente a través del correo electrónico. Aquí lo más habitual es encontrar una letra cambiada de sitio o similares, logos antiguos, etcétera. Otro “gancho” frecuente es enviar un supuesto correo de seguimiento de un producto con un archivo adjunto repleto de malware.



7. Evitar transferencias: y decantarnos por métodos de pago seguros como PayPal.



8. Actuar a tiempo si compran con nuestra tarjeta: denunciar a través de la Oficina de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil también resultará imprescindible para evitar la propagación del delito. Además, deberemos informar al banco de los cargos fraudulentos que hayamos detectado para que la bloquee. Ciertas entidades financieras se hacen cargo de los gastos que ha ocasionado el delincuente que nos ha robado la tarjeta de crédito, aunque con un límite. Si lo superan, el cliente tendrá que correr con la cantidad restante. Esta situación también puede estar cubierta en algunos seguros de hogar.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

