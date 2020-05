"Lecciones de cine" es el nuevo canal de Filmin sobre la historia y práctica del séptimo arte El proyecto "Quién lo impide", de Jonás Trueba, y la serie "Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese" acompañan el estreno en Filmin de este nuevo canal didáctico Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de mayo de 2020, 09:45 h (CET) Las cuatro películas que integran el proyecto "Quién lo impide", de Jonás Trueba y Los Ilusos Films, y la serie documental "Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese", dirigida por el propio Scorsese junto a Michael Henry Wilson, son las dos puntas de lanza del lanzamiento de "Lecciones de cine", el nuevo canal de Filmin dedicado a la historia y práctica del séptimo arte.



Dividido en diversos bloques temáticos que vendrían a ser las asignaturas de un posible temario, el canal se presenta como un proyecto de pedagogía del cine a través del cine, pues mediante el visionado de diversos documentales y películas de ficción el usuario podra sumergirse, por ejemplo, en su historia o en la carrera de aquellos directores que marcaron una época.



El primer bloque, "Historia del cine", está encabezado por la serie documental de 3 episodios "Un viaje personal a través del cine americano con Martin Scorsese", en el que el director de "El Lobo de Wall Street" analiza el cine clásico estadounidense desde sus orígenes hasta los años 70. Producida por el British Film Institute, cuenta con la participación de cineastas como Clint Eastwood, Brian De Palma, Francis Ford Coppola o Kathryn Bigelow. Muchas de las películas que Scorsese cita en la serie estan incluídas también en el canal.



El bloque "El proceso creativo en los más jóvenes" muestra cómo el lenguaje cinematográfico es una herramienta indispensable para que los niños y adolescentes puedan representar su propia identidad. Viene acompañado por el estreno de las cuatro películas que integran el proyecto "Quién lo impide", liderado por Jonás Trueba: "Sólo somos", "Principiantes", "Si vamos 28, volvemos 28" y "Tu también lo has vivido". Valioso al mostrar las interioridades del proceso creativo audiovisual, es una llamada a transformar la percepción que tenemos sobre la adolescencia y la juventud, pero también una forma de entender la creación cinematográfica: más libre y abierta, llevada a cabo con pocos medios y por un equipo mínimo de personas, a base de tiempo, perseverancia y actitud.



El canal "Lecciones de cine", que se irá actualizando progresivamente con nuevos contenidos, se completa en su lanzamiento con los bloques "Monográfico Directores", integrado por documentales alrededor de algunos de los grandes cineastas de la historia del cine; "Clases de interpretación", que nos acerca a la carrera e intimidad de algunos rostros icónicos; "Clases de montaje", una aproximación a algunos de los ensayos metacinematográficos más fascinantes de los últimos tiempos"; "Cuadernos de rodaje", sobre los entresijos de algunos de los rodajes más controvertidos de la historia; "Planos secuencia", con películas rodadas íntegramente -o que incluyen importantes secuencias- en un único plano (una de las filigranas más apreciadas por los cinéfilos); "Cómo funciona Hollywood", con aquellas ficciones en las que la meca del cine se ha contado a si misma; y "Cine Español", con documentales alrededor de nuestro cine y nuestros creadores.

