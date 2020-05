La OMS insta a los países a "estar preparados" para eventuales rebrotes del coronavirus Asimismo, Van Kerkhove ha pedido asegurar que "todo el mundo en el planeta" tenga acceso a una eventual vacuna contra el coronavirus Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de mayo de 2020, 09:15 h (CET)

La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Maria Van Kerkhove ha alertado este jueves sobre el rebrote del coronavirus en varias partes del mundo, como Corea del Sur, Singapur o Wuhan, ciudad en la que se originó la COVID-19, y ha instado a los países a "estar preparados" para eventuales resurgimientos.



Sin embargo, aunque ha precisado que las causas de los rebrotes son distintas en cada caso, "lo realmente importante" es que estos países tienen "sistemas para identificar rápidamente el virus y comenzar el rastreo de contactos".



"Y nunca han cedido. Esta es una lección para todos los países. Al virus le gusta encontrar oportunidades para resurgir, para aumentar nuevamente", ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN. "Y todos necesitamos estar preparados para eso", ha zanjado.



Asimismo, Van Kerkhove ha pedido asegurar que "todo el mundo en el planeta" tenga acceso a una eventual vacuna contra el coronavirus. "Tenemos que asegurar que hay acceso (a la vacuna) para todo el mundo en el planeta", ha dicho.



En este contexto, la epidemióloga, que ha reconocido la unión de la comunidad internacional, fabricantes y científicos para acelerar el desarrollo de una vacuna, ha especificado que la OMS no "puede saber" cuánto tiempo se demorará encontrarla.



"Todos quieren saber cuánto tiempo llevará esto. No podemos dar una respuesta a esto porque lleva tiempo hacer los estudios, los ensayos clínicos, para ver si es segura y efectiva".



"Necesitamos encontrar una manera de llegar a ese estado estable donde podamos suprimir la transmisión lo suficiente (...) para volver a vivir nuestra vida cotidiana", ha detallado.

