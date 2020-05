Día de la independencia y de la madre en el Paraguay Cada 15 de mayo Paraguay celebra el día de la madre patria siendo la única nación americana en festejar en la misma fecha tanto a su independencia como a sus madres Isaac Bigio

viernes, 15 de mayo de 2020, 08:07 h (CET) Esta característica es una de las tantas que hace a esta república algo tan sui géneris.



En las Américas hay 35 Estados independientes más 25 territorios dependientes, pero de todos ellos Paraguay es el único que jamás ha tenido costa marítima. Pese a ello, tiene una significativa flota oceánica, cosa que carecen la mayor parte de las demás naciones mediterráneas que hay, pues los barcos pueden llegar desde el Atlántico hasta su capital Asunción debido a encontrarse esta nación en la cuenca del Río de la Plata, el más caudaloso y grande que solo existe en el Hemisferio Sur.



En Paraguay el 87% de sus 7 millones de habitantes habla el castellano mientras una cifra aún mayor, el 90%, habla el guaraní. Esto le transforma en el único Estado del mundo donde la mayoría de su población se expresa en un determinado idioma amerindio. El guaraní es, junto al español y portugués, una de las 3 lenguas oficiales del Mercosur, bloque económico que una al Brasil, Argentina, y a los dos países “guays”: Uruguay y Paraguay.



El guaraní es también la moneda nacional, lo que hace que Paraguay sea el único estado cuyo sino monetario sea el mismo que el nombre de una lengua amerindia.



Los guaraníes son un pueblo esparcido en todo Paraguay y en sus 3 países vecinos (Bolivia, Brasil y Argentina). Ellos edificaron el famoso camino precolombino de Peabiru que conectaba al océano Atlántico y el actual sureste brasileño y Sao Paulo con la red vial inca. Por esa ruta llegó la primera expedición conquistadora española a invadir el Tahuantinsuyo casi una década antes que Francisco Pizarro apresase en noviembre 1532 al emperador Atahualpa.



La conquista española del Paraguay se diferencia de la del resto pues allí Madrid decidió dar a los jesuitas un territorio para hacer un experimento social donde a los nativos americanos, en vez de masacrarlos, semi-esclavizarlos o reemplazados por mano de obra africana, se les indujo a entrar en comunas donde ellos eran evangelizados mientras levantaban la producción.



La independencia paraguaya también fue particular. Entre el 14 al 15 de mayo de 1811 este pueblo se rebeló y desde entonces se mantuvo libre de la metrópolis española, mientras que otros vecinos que iniciaron gestas libertarias en esos años pasaron por periodos en los cuales fueron reocupados por los realistas. Un año antes de ello los paraguayos impidieron ser tomados por las tropas libertarias argentinas de Belgrano y ellos también resistieron ser anexados por el Brasil donde estaba afincado el trono de Portugal.



En su primer medio siglo Paraguay se distinguió del resto de su vecindario en que oficialmente se promovían los matrimonios multirraciales lo cual ha hecho que esta sea la nación más homogéneamente mestiza que hay y la única en la cual casi todos los que no son netamente indígenas hablen un idioma amerindio. Además, su economía estuvo basada en la autosuficiencia y llegó a tener altos nivel de productividad con endeudamiento externo nulo.



Guerras

Esta nación enclaustrada en el corazón sudamericano generaba el resentimiento del imperio británico deseoso de expandir sus préstamos y sus relaciones comerciales con Paraguay, mientras que Buenos Aires siempre había ansiado anexarle al igual que el Imperio del Brasil, el cual hasta 1888 fue el país del mundo que más esclavos negros haya tenido en la historia universal. En 1864-70 se produjo la guerra de la Triple Alianza, la cual generó el mayor genocidio de la historia post-colonial en las Américas. La monarquía brasileña junto a las repúblicas de Argentina y Uruguay invadieron al Paraguay, país que perdió a la gran mayoría de sus habitantes (dejando muy pocos adultos varones vivos) y también a entre un cuarto y un tercio de su territorio original.



En dicha guerra murió en combate el presidente Francisco Solano López con lo cual se culminó el largo periodo en el cual la familia López estuvo en el poder promoviendo un nacionalismo con elementos autárquicos.



Dos tercios de siglo después dos petroleras, una estadounidense y otra británica, animaron una nueva guerra en Paraguay, pero esta vez contra Bolivia. Esta culminó en que los guaraníes se anexen gran parte del chaco boliviano. El chaco representa hoy el 60% del territorio paraguayo aunque allí solo reside el 3% de sus habitantes, siendo una buena parte de ellos indígenas. Lo importante de dichas tierras no era lo que está encima de ellas sino su subsuelo rico en hidrocarburos. Dicha guerra produjo revoluciones militares que se proclamasen socialistas en ambas naciones, las cuales ya para entonces eran las únicas mediterráneas del Nuevo Mundo.



Colorados

La mayor parte de la historia paraguaya ha estado marcada por dictaduras siendo la más reciente la de Alfredo Stroessner, quien estuvo 35 en el poder autocrático (1954-1989) y quien refugió a criminales nazis y dictadores como el nicaragüense Somoza. Su partido colorado es uno de los que más tiempo ha gobernado en las Américas. Solo en las elecciones generales de abril 2008 los colorados perdieron el poder tras 61 años de haber estado en él, aunque desde el 2013 volvieron a la presidencia primero con Horacio Cartes y desde el 2018 con su actual mandatario Mario Ando Benítez.



Una peculiaridad que tiene este partido que ha gobernado a su país más que el Partido Comunista en Cuba, es que su bandera es una totalmente roja pero con una pequeña estrella blanca en el alto de su costado izquierdo. Sin embargo, los colorados son un movimiento fuertemente anticomunista y hoy son parte de la misma Internacional donde están los republicanos de Donald Trump o los conservadores de Boris Johnson.



Entre agosto 2008 y junio 2012 Paraguay tuvo un presidente izquierdizante, el ex sacerdote Fernando Lugo, quien no pudo terminar su mandato constitucional debido al veto del parlamento. Para sus partidarios él fue víctima de un “golpe congresal” planeado por la Casa Blanca similar al que se dio en Honduras y luego en Brasil para desplazar del poder a gobiernos “progresistas” que buscaban ir erradicando la gran desigualdad social y disparidad en la propiedad de la tierra. Para sus detractores al remover a Lugo se logró que el péndulo político paraguayo gire hacia quienes sostienen promover una “democracia liberal” con fuertes incentivos al capital privado nacional e internacional, así como de quienes quisieran una intervención para derrocar al actual gobierno venezolano por considerarlo una “dictatorial” y “socialista”.



Economía y sociedad

En la frontera entre Paraguay y Brasil se encuentra la represa de Itaipú con la mayor hidroeléctrica sudamericana, la cual provee de electricidad a varias naciones y hace que el Paraguay se abastezca totalmente de luz generada sin contaminar mucho al medio ambiente.



Más controversial son las enormes plantaciones y áreas despejadas para el ganado, enfocadas en el mercado externo, las cuales han ido creciendo talando bosques y generando alarmas dentro de los conservacionistas ecológicos. Casi la mitad de las exportaciones paraguayas las componen la soya y derivados suyos. Tanto estos productos como el maíz son en gran parte producidos para alimentar animales de granjas y establos, mientras que alrededor de la seta parte de sus exportaciones son de carnes.



A pesar que la mayor parte de los 400,000 kilómetros cuadrados de su territorio no son aptos para una agricultura de gran escala la enorme riqueza de la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay hacen que este país se haya convertido a nivel mundial en el segundo productor del edulcorante estevia y del aceite de tung, en el sexto de soya y de maíz, en el octavo de carne y el décimo de trigo.



Ciudad del Este es la principal zona comercial de libro comercio del continente sudamericano, siendo superada a nivel global solamente por Hong Kong y Miami.



El modelo económico paraguayo continúa al que se dio durante Stroessner y que se basa en promover las grandes inversiones multinacionales y nacionales con el argumento que ello genera riqueza. Los partidarios de dichas recetas monetaristas aducen que de 1970 al 2013 Paraguay tuvo la mayor tasa de crecimiento de su economía con un promedio del más del 7% anualizado.



Los detractores del neoliberalismo cuestionan que ese sistema ha hecho que la riqueza producida se queda en pocas manos o va al exterior, mientras que la pobreza se extiende a la mitad de los 7 millones de paraguayos y la miseria a un quinto de ellos. Paraguay tiene una abismal polarización social (el 10% más pudiente detenta alrededor del 44% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobres apenas suma el 0.5% de dicho ingreso).



La propiedad de la tierra en Paraguay es una de las más desiguales pues la décima parte de la población controla dos tercios de los terrenos y un tercio de los campesinos no tienen tierras. Esta situación es particularmente aguda para un país como el Paraguay que, a diferencia de la mayor parte de las Américas, no tiene una población mayoritariamente urbana. Más del 70% de los paraguayos vive en el campo.



Peculiaridades

Los paraguayos son, al igual que sus vecinos de Argentina, Brasil y Uruguay, amantes de la yerba mate. Empero, a diferencia de ellos que la consumen muy caliente, los paraguayos la suelen tomar fría para hacer frente al clima cálido. Los paraguayos son amantes de delicias con mucho queso. Este ingrediente en gran cantidad es usado para hacer las chipas (biscochos hechos con harina de yuca) y la sopa paraguaya, la única en el mundo que no es líquida. Ellos gustan tanto de consumir carne que Paraguay logró el record Guinness con la mayor barbacoa de la historia mundial. Las paraguayas suelen danzar colocándose numerosas botellas una encima de la otra sobre sus cabezas. Pero, además de tener esos récords tienen otras cosas superlativas. Una, son las caídas de agua de Iguazú, una de las mayores y más espectaculares del planeta. Otra, un animal muy propio del Paraguay y de su vecindario es el capibara, el roedor más grande que existe, el mismo que tiene el aspecto de un cuy gigante y semi-acuático. Y, finalmente, está su gran arpa que le da un toque especial a sus melodías, y con la que en esta fecha las madres paraguayas y todos los paraguayos celebran cada año el 15 de mayo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Volatilización de Pablo Iglesias ​Pablo Iglesias, acaso viendo lo impropio de su discurso como miembro del Gobierno, para la réplica cambió de tono ​¿El racismo desencadenará un restablecimiento en las relaciones entre China y África? ​Pero África necesita enfrentarse a China en el tema del racismo El Gobierno prorroga hasta el 15 de junio la restricción de viajes no imprescindibles a países de la UE La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlsaka, entra en vigor a las 00.00 horas del 16 de mayo y tendrá vigencia hasta las 24.00 horas del 15 de junio sin perjuicio Verdades fluyentes A la vista del panorama general, no parece que estemos muy interesados en las verdades Aprobado general ​Volviendo al curso actual, por las circunstancias del confinamiento, en otros países han actuado de forma más justa e inteligente, han considerado los dos trimestres anteriores y personalizando a cada alumno