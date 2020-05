Mustela Solares proporciona una protección muy alta para proteger a los bebés y niños en los paseos del sol Comunicae

jueves, 14 de mayo de 2020, 18:02 h (CET) La piel de los niños es mucho más vulnerable que la de los adultos frente al sol. Después de casi 40 días sin salir, viendo el sol solo a través de la ventana o del balcón, su piel está aún menos preparada para exponerse a la radiación solar. Mustela ofrece algunos consejos para poder aprovechar los beneficios del sol y del aire libre sin riesgos Todos, pero sobre todo los más pequeños lo estaban deseando: ¡Salir a la calle!, ¡dar los primeros paseos! Siguiendo las normas de protección frente al virus, pero también hay que protegerse de los rayos de sol primaverales. Mustela sabe que es una de las preocupaciones de los padres. ¿Cómo elegir la mejor protección solar para bebés y niños? Nada como disfrutar del buen tiempo y de los paseos de una manera segura.

Consciente de la importancia de la protección de los niños frente a la radiación solar, desde Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, dan las claves para que los pequeños puedan disfrutar del aire libre con mayor seguridad frente al sol:

- Es importante evitar exponer a los niños menores de 3 años al sol durante las horas centrales, especialmente entre las 11h y las 16h, y buscar siempre la sombra, en caso de que haya un sol intenso, ya que justo coincide en la franja en la que los niños pueden salir a la calle, mientras se adaptan los horarios de salida.

- Siempre hay que proteger a los niños del sol, aunque esté nublado, y nunca dejar a los niños sin ropa. ¿Por qué ? Más del 80% de los rayos UV atraviesan las nubes. Por eso, es recomendable siempre vestirle con ropa holgada de algodón, un sombrero o gorra de ala ancha y gafas de sol adecuadas (norma CE, categoría UV3 o 4, con montura ancha o en forma de máscara).

- No olvidar proteger aquellas zonas que están más expuestas al sol. Como la frente, los pómulos, la nariz, los labios, las orejas, los brazos, las manos y las piernas. Es importante aplicar, 20 minutos antes de la exposición al sol, un protector solar específicamente formulado para las características de la piel de bebés y niños y de índice SPF adecuado (50 o 50+) en cantidad abundante y, volver a aplicar la protección solar, cada 2 horas.

- Imprescindible preservar los productos de protección solar. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil: cerrar bien el envase después de su uso, no dejarlos al sol y nunca volver a utilizar al año siguiente un producto ya abierto.

Para proteger eficazmente a los más pequeños frente a la radiación UVA y UVB, Mustela los cuida con sus nuevas fórmulas Mustela Solares. Los protectores solares Mustela para bebés y niños, resultado de un programa sin precedentes de 11 años de investigación a nivel mundial, están especialmente diseñados para proteger las pieles frágiles y vulnerables de los más pequeños. Su alta tolerancia ha sido clínicamente probada incluso en pieles sensibles, intolerantes al sol y atópicas y se pueden utilizar en recién nacidos, en caso de exposición inevitable.

La nueva gama Mustela Solares, no contiene perfume y está formulada a base de filtros protectores orgánicos, SPF50/50+ UVB/UVA, seleccionados por su alta tolerancia, que además cumplen con las normas de Hawaï sobre la preservación de los corales, junto con un activo natural patentado por Mustela, el Perséose de Aguacate, que refuerza la barrera cutánea y preserva la riqueza celular de la piel de los más pequeños. Además sus fórmulas son muy resistentes al agua clorada y salada y resistentes a la arena y a la transpiración, para adaptarse a las actividades de los niños.

La nueva gama Mustela Solares se compone de 3 formatos a elegir según las necesidades y para cada situación: Spray solar Muy alta protección SPF50 200ml (PVP: partir de 17,41€), Leche solar Muy alta protección SPF50 100ml (PVP: a partir de 13€) y Leche solar Muy alta protección 40ml formato pocket especial cara e ideal para llevar siempre encima (PVP: a partir de 8,57€). Además, Mustela pone a disposición de las familias también 2 packs compuestos por el formato Spray solar Muy alta protección SPF50 200ml + Leche solar Muy alta protección 40ml (PVP: a partir de 23,13€) y formato Spray solar Muy alta protección SPF50 200ml + Leche solar Muy alta protección SPF50+100ml (PVP: a partir de 30,42€).

Completa la gama el Spray post-solar. Un spray hidratante ideal para el cuidado de la piel después del sol. Alivia, refresca e hidrata inmediatamente la piel agredida por el sol, dejándola suave, flexible y confortable. Desde Mustela, recomiendan "aplicar el producto después del baño, además de realizar un ligero masaje para facilitar su penetración". (PVP: a partir 6,84€).

