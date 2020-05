Sectores y perfiles más demandados tras la crisis: e-commerce, distribución, IT y agroalimentario Comunicae

jueves, 14 de mayo de 2020, 15:06 h (CET) Adecco ha elaborado un ranking con los 15 perfiles que más se han demandado en las últimas semanas y que seguirán siendo claves también en las próximas. Personal de almacén, de reparto, cajeros y reponedores, operarios de fábrica, recolectores, personal de atención al cliente y administrativos, de atención a colectividades, personal sanitario especializado, perfiles IT ante la generalización del trabajo desde los hogares… Están siendo momentos difíciles para la sociedad mundial. Se está viviendo la peor crisis sanitaria de la historia reciente y muchas serán las consecuencias económicas y sociales, y también a nivel laboral, que deje este confinamiento. Los datos de paro de los dos últimos meses han sido muy negativos, consecuencia del parón de la actividad económica, siendo más graves en algunos sectores que en otros. Pero poco a poco, y siempre siguiendo las recomendaciones sanitarias para evitar y minimizar los riesgos de contagio en los centros de trabajo, la actividad del mercado laboral irá reactivándose.

Un ejemplo de ello es el acuerdo que se hizo público la semana pasada entre las tres grandes multinacionales de Recursos Humanos a nivel mundial -Adecco, Manpower y Randstad- por el que todas se comprometen a contribuir en la preparación a la nueva normalidad y agilizar la vuelta al trabajo de forma segura[1].

¿Cómo será el mercado laboral tras el Covid-19?, ¿qué sectores se reactivarán antes?, ¿cuándo se recuperarán las cifras de empleo anteriores a esta crisis? Es difícil dar respuesta a estas preguntas, pero lo que sí se sabe ya es cuáles son los sectores que, a día de hoy, están reclamando incorporar talento y qué perfiles están demandando y, previsiblemente, serán los que más empleo generen a medida que avance el proceso de desescalada del confinamiento.

Además, están apareciendo nuevos perfiles que serán necesarios en la época post Covid-19, muy focalizados en tareas que tienen que ver con mantener los protocolos de higiene y seguridad, como se verá a continuación.

En palabras de Rubén Castro, director comercial del Grupo Adecco: “el ritmo de recuperación del mercado laboral es aún incierto, pero hay sectores vinculados principalmente a actividades de carácter esencial dentro de la actividad económica en los que estamos detectando ya un aumento de demanda de ciertos perfiles, y una reactivación operativa tras el periodo Covid”.

“Así, en Adecco, al estar en continuo contacto con las empresas, cada área de negocio está detectando unas necesidades diferentes según el servicio que se ofrece, por ejemplo, encontramos necesidades de contratación de carácter temporal, soluciones de consultoría para la seguridad en la vuelta al puesto de trabajo, formación de trabajadores afectados por el ERTE, externalización de nuevas tareas auxiliares en sectores que requieren medidas de seguridad sanitaria específicas o, incluso, atracción de talento interino en perfiles de alta cualificación para abordar estrategias a medio plazo”, señala el directivo de Adecco.

El Grupo Adecco, como líder mundial en gestión de Recursos Humanos, presenta en este primer análisis del mercado laboral post Covid qué sectores, perfiles y tendencias están empezando a despuntar en todas las áreas del mercado de trabajo en las que tiene presencia: trabajo temporal, outsourcing, consultoría y selección, formación, y outplacement y transición de carreras; con el objetivo de ayudar a quién esté buscando trabajo a saber dónde encontrar una oportunidad laboral tras el confinamiento.

Sectores que no han parado y que seguirán tirando del empleo

A pesar de la situación excepcional que se está viviendo, en todas estas semanas de confinamiento ha habido actividades económicas para las que ha sido imposible tener un respiro, como ha sido el caso del sector sanitario, la industria farmacéutica o la industria alimentaria, por citar algunos ejemplos. Otros, han visto repuntar su contratación en aras de cumplir con el incremento de su demanda, como ha sucedido en el sector de la distribución, el e-commerce, la tecnología o el transporte.

Y todos ellos, continuarán demandando mano de obra en los próximos meses pues son industrias esenciales y, además, en muchos casos, se han generado hábitos de consumo que se mantendrán en el tiempo, hasta que la hasta ahora “normalidad” se restablezca o que incluso permanecerán incorporados ya definitivamente cuando esta situación pase.

Adecco ha elaborado un ranking con los 15 perfiles que más se han demandado en las últimas semanas y que seguirán siendo claves también en las próximas. Personal de almacén, de reparto, cajeros y reponedores, operarios de fábrica, recolectores, personal de atención al cliente y administrativos, de atención a colectividades, personal sanitario especializado, perfiles IT ante la generalización del trabajo desde los hogares… Posiciones con una alta demanda en el mercado en estos momento y a los que se les requiere sobre todo capacidad de adaptación al cambio, trabajo en equipo y capacidad de aprendizaje, debido al entorno tan cambiante en el que están desarrollando sus funciones (tabla 1).

A día de hoy, son posiciones donde prevalece la contratación temporal debido tanto a lo imprevisto de la situación como a la necesidad de cubrir de manera urgente bajas por enfermedad en las plantillas y la obligación de continuar con la actividad del negocio.

Pero, como explica Jorge Álvarez, director comercial de Adecco Staffing: “es en momentos como el actual donde las empresas deben asegurar el equilibrio entre la máxima flexibilidad y el mejor talento. Precisamente las soluciones de trabajo temporal se constituyen como el instrumento perfecto para favorecer ese objetivo, proporcionando flexibilidad y adaptabilidad, a través de una base de datos contrastada de candidatos y trabajadores”.

“Del lado del candidato, aunque se trate de un empleo temporal, es una buena manera de entrar de nuevo en contacto con el mercado laboral, sobre todo para aquellas personas desempleadas puesto que, en nuestro país, casi 1 de cada 3 trabajadores contratado a través de soluciones de trabajo temporal se incorpora a la plantilla de la empresa contratante. Y esto lo avalan las cifras oficiales pues la tasa de conversión de trabajadores temporales de ETT en trabajadores indefinidos es la segunda más alta de la OCDE (33%)”, señala Álvarez.

Más allá de que estos perfiles estén viviendo un auge en su contratación, Adecco también ha detectado ya la demanda de otras nuevas figuras que surgen específicamente a raíz de esta crisis sanitaria. Así, algunas empresas solicitan ya contar con personal que aborde la desescalada en los centros de trabajo:

Controladores de temperaturas en los accesos a recintos o edificios.

Sanitarios o perfiles preventivos en las empresas, para diseñar nuevos protocolos de seguridad, adaptados a las nuevas medidas y protocolos de higiene y prevención.

Perfiles para el sector textil como desinfectadores de ropa o de espacios. Tabla 1: Ranking perfiles más demandados

Estos primeros perfiles hacen plantear un escenario en el que la readaptación de los puestos de trabajo tras el coronavirus será fundamental en muchos casos. Reciclarse de cara a las nuevas formas productivas o a los protocolos sanitarios será esencial para muchos perfiles.

Los modelos de outsourcing, claves para muchas industrias

Una de las fórmulas de negocio que ve reforzada su capacidad de contratación en estas semanas y en los próximos meses es la externalización de servicios.

“Muchas empresas han visto con el confinamiento y sus consecuencias muy reducidas sus plantillas y estructuras, por lo que han apostado por externalizar servicios a proveedores que, gracias a la capacidad, rapidez y flexibilidad para poder implementar los planes de contingencia diseñados y seguir prestando el servicio habitual, han dado continuidad al ritmo de negocio de esas industrias”, destaca Luis Miguel Jiménez, director comercial de Adecco Outsourcing.

Es el caso de sectores como el e-commerce que, si bien suponía todavía un porcentaje menor de las ventas que se realizaban en nuestro país antes de la crisis sanitaria, ahora previsiblemente amplíe muy notablemente su espectro de venta “siempre que sea capaz de garantizar la entrega del servicio bajo los mismos estándares de calidad”, señala Jiménez.

Así, desde el área del outsourcing se prevé que en los próximos meses se demanden para este sector perfiles como operarios para gestionar los pedidos en el canal online, reponedores, operarios cualificados con formación en tratamiento de sistemas y metodologías Lean, perfiles de Automatización y RPAS.

Desde el lado del consumo, Adecco Outsourcing cree que los sectores que más rápido se recuperarán serán aquellos cuyas categorías de productos han estado más castigadas y tendrán necesidad de sacar el stock acumulado como son las áreas de Cuidado Personal, Higiene, Cosmética o Electrónica. Es posible que se vean campañas promocionales potentes durante el verano que necesitarán de perfiles como promotores, gestores del punto de venta, comerciales y personal de atención al cliente.

En general, dentro de la externalización de servicios, las empresas buscarán aquellos procesos históricamente rígidos y funciones más administrativas, para externalizarlos con enfoques de variabilización y soluciones de RPA/ Automatización, IA, Data, Cloud y Aplicaciones de soporte al negocio.

El área de consultoría necesita perfiles sanitarios y de transformación digital

A pesar de que la incertidumbre ha sido y es una constante en estos tiempos, hay muchas empresas que tienen claro que sus modelos de negocio requerirán de ciertos perfiles más allá de esta crisis y han empezado ya a apostar por ellos adelantándose a esas necesidades.

Así, Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, destaca los perfiles que más se están buscando, especialmente en cuatro sectores: Healthcare, IT, Telco y Lifescience.

“Durante estos meses y los próximos, muchas empresas están necesitando incorporar perfiles relacionados con la transformación digital, puesto que, con la situación de emergencia, muchas compañías han tenido que acelerar su adaptación al nuevo escenario -muchas no habían completado su transformación digital- por lo que necesitan desde desarrolladores y programadores a expertos en ciberseguridad”, destaca Juan Francisco Rodríguez, director comercial de Spring Professional.

Crece la contratación de perfiles técnicos gracias a internet

Como ya avanzó hace unas semanas LHH, la división del Grupo Adecco líder mundial en procesos de Transformación, Desarrollo del Talento y Gestión de Carreras, la mayoría de los procesos de selección están desarrollándose de manera telemática. Y hay una categoría profesional que se está buscando con más interés que las demás estos días: se trata de los perfiles técnicos, que han aglutinado el 17% de las ofertas publicadas durante las primeras semanas de confinamiento.

Así, se puede concluir que en este escenario de pandemia el sector IT y telecomunicaciones ha sido el que más puestos de trabajo ha generado, con un 17% de las vacantes de empleo. Le sigue el sector de la medicina y salud, con un 9,5% de las vacantes entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020 (periodo analizado por LHH).

Por detrás de estos sectores, se sitúan el sector dedicado a las ventas (8,5%); la ingeniería, con un 8% del total los empleos generados, y el sector de la logística y distribución, que ha absorbido a un 7% de los nuevos trabajadores.

El sector dedicado al marketing y la comunicación (6%), el industrial (5,5%), el de finanzas (5,5%), el inmobiliario (2%) y el de hostelería y restauración (1,5%) han mostrado una bajada en su actividad durante estas semanas.

Este análisis del mercado laboral elaborado por LHH revelaba además que el volumen de ofertas de trabajo entre el 9 de marzo y el 5 abril de 2020 había disminuido a medida que avanzaba la pandemia en España. De este modo, si el 9 de marzo se registraron un total de 6.709 vacantes abiertas nuevas, el 5 de abril sólo se ofertaron 1.801 empleos.

La formación será fundamental para adaptarse al nuevo escenario

Aunque es una mentalidad ya incorporada en todas las empresas de éxito, la capacitación continua de los trabajadores es necesaria y lo será más en los próximos meses. Se abre una época en la que muchos puestos de trabajo y perfiles tendrán que readaptar sus tareas y aprender nuevos conceptos ante el entorno que se empieza a presentar.

En los meses venideros se podrá ver cómo muchas empresas van a apostar por la contratación de perfiles de “interim management” para proyectos concretos con el objetivo de sacar a las empresas de la mala situación en la que se encuentran. Se trata de perfiles como jefes de proyecto, directores de marketing o comunicación, directores de operaciones, directores comerciales, etc. Perfiles que deben contar con una formación extra en liderazgo, visión estratégica, gestión del cambio o comunicación en tiempos de crisis.

También se demandarán perfiles polivalentes, con una clara orientación comercial. Ahora más que nunca la asesoría comercial va a ser fundamental porque las empresas van a apostar por las ventas, por dar salida a todos sus servicios y productos “estancados”, para compensar el parón de la actividad de estos meses. Igualmente, se valorará la capacidad de adaptación de los equipos a esta circunstancia y su adquisición de habilidades comerciales, de ventas o de comunicación.

David López, director de Operaciones de Adecco Learning & Consulting, cree que es el momento de desarrollar y poner en práctica -más que nunca- el concepto del “re-pensamiento estratégico” en las empresas: “es fundamental saber cómo adaptarse al nuevo escenario, cómo compensar las pérdidas sufridas a raíz de una situación nunca antes vista, cómo establecer una nueva hoja de ruta para “relanzar” a las empresas, entendiendo que nuevos productos o servicios ofrecer a los clientes en caso de que los ofertados hasta ahora ya no tengan sentido en sí mismos”.

Si hasta ahora las empresas apostaban por el upskilling y reskilling de sus equipos, en esta llamada nueva normalidad será aun más importante, incluso crucial.

