Nuevo Herbolario online en Madrid El Búho, con pedidos a domicilio y envíos a toda España al mejor precio

jueves, 14 de mayo de 2020, 13:34 h (CET) El herbolario en Madrid el Búho, con 5 tiendas físicas y 25 años de experiencia, abre nuevo herbolario online para llegar a clientes de toda España a través de su página web, con un 10% dto en todos sus productos y envíos gratis Nuevo Herbolario online en Madrid El Búho, aunque lleva más de 26 años ofreciendo sus servicios como tienda de dietética-herbolario a través de sus tiendas físicas todas situadas en los alrededores de la Comunidad de Madrid, ahora han dado el salto al comercio online y lanzan una página web con más de 4.000 referencias de productos naturales, aunque reconocen que en sus tiendas tienen más de 12.000 y aseguran que pueden conseguir casi cualquier producto que necesite.

La nueva tienda online herbolario El Búho, ofrece el mejor precio a todos sus clientes con un 10% de descuento en todos sus productos y envíos gratis a toda España en 24/48h por compras superiores a 50 euros*.

Como herbolario en Madrid, cuentan con un amplio conocimiento y experiencia, lo que les ha permitido ofrecer un servicio personalizado y de calidad al cliente para dar respuesta a cualquier consulta que tenga. De la misma manera, los clientes que hagan pedidos web pueden resolver cualquier duda que tengan acerca de los productos o de su pedido, y para ello ponen el teléfono 918559822 o la dirección de email: buhoalmacen@yahoo.es a su disposición. Destacan por mantener el contacto con el cliente durante todo el proceso de compra.

En su página web: herbolario online en Madrid El Búho, se podrán encontrar todo tipo de productos de medicina natural para tratar cualquier clase de sintomatología como suplementos, plantas medicinales, extractos y hierbas curativas y preventivas. Así mismo disponen de una amplia gama de productos de alimentación ecológica, especiales para celíacos, vegetarianos y veganos, sin gluten, sin lactosa, productos de comercio justo, algas, superalimentos, alimentación deportiva, pasta y harinas integrales y alimentación para bebés. También han incluido recientemente en su stock productos ecológicos de limpieza del hogar y para el cuidado de jardines y huertos.

Asimismo, dispone de una sección de novedades y otra de ofertas donde de manera bimensual se publican todos los productos que disfrutan de un precio especial. La idea es poder ofrecer ofertas en productos adecuados a cada época el año para que el cliente pueda aprovechar la oferta al máximo.

También cuentan con un club de fidelización en el que sus clientes pueden beneficiarse de descuentos y cheques regalo al acumular puntos con sus compras. Para crear una cuenta, acceder al menú "mi cuenta" donde será posible registrarse para empezar a disfrutar de las ventajas del Club El Búho online.

Se puede encontrar Herbolario El Búho en 5 puntos de la Comunidad de Madrid, esto es: Carrefour de Alcobendas, Carrefour San Sebastián de Los Reyes junto a Plaza Norte II, C.C. Centro Oeste en Majadahonda, C.C. Los Valles y C/ Formón ambos en Collado Villalba. Ésta última tienda en C/ Formón dispone de la mayor variedad de productos en más de 250m2 a disposición. Además cuenta con un gran almacén desde donde distribuyen sus productos.

Todos los empleados en tienda están formados por el fundador de la empresa, Luis Maganto, licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en 1983 y en Medicina China y kinesiología por la Universidad de Pekín en 1992. Además cuentan con formación complementaria a través de cursos especializados y con numerosos años de experiencia en el sector.

