​Los sistemas de climatización Decke sobresalen por sus bondades térmicas y de salud

La climatización en el hogar es clave para garantizar unas condiciones adecuadas en su interior. Una vivienda no son solo paredes, techo y muebles, es toda la estructura que le da forma. Una en la que entran en juego muchísimos elementos, y que determina sobre todo las condiciones de habitabilidad que hay en ella. Y es que no hay nada como tener una casa bien climatizada cuando el calor aprieta en verano o el frío arrecia en invierno.

Para eso están los buenos sistemas de climatización y aislamiento, e incluso para más. Está demostrado que nuestra salud también depende de ello, por lo que no debe quedar margen alguno de duda para escoger la mejor opción. Una que ya existe y que ya tiene nombre propio: Decke.



Los sistemas de climatización Decke, referentes internacionales Hay muchos estudios referidos a los beneficios que genera en la salud el uso de un buen sistema de climatización, desde Decke apuestan por la mejor tecnologia incluyendo sistemas para mejorar la calidad de aire y controles de todos los parametros que influyen directamente en el beneficio del cuerpo humano. Todo eso queda plasmado en soluciones como el techo radiante Decke, su propuesta estrella en materia de climatización.



Esta propuesta parte de una premisa clara: en lugar de exponer a las personas a los riesgos de la inestabilidad térmica que puede suponer el uso de sistemas de climatización tradicionales como los splits de AA, fan-coils, etc... prefiere optar por un cambio en la estructura de la vivienda para evitar que haya importantes fluctuaciones de temperatura y de humedad relativa en su interior. Estos dos factores, según un estudio de la Universidad de Yale, afectan considerablemente a la salud de las personas.



Lo que la hace diferente al resto, para empezar, es el concepto de sistema de climatización inteligente. Sus techos y suelos radiantes cuentan con un sistema automatizado que controla en profundidad todos los parámetros que están vinculados al bienestar térmico. Cuestiones como la temperatura del interior, la velocidad del aire, la humedad y el nivel metabólico son algunos que tiene en cuenta para ofrecer siempre las mejores condiciones. Aquellas que, además, de aportar bienestar, garantizan una buena salud.



Eficiencia energética y salud La solución climatizadora de Decke tiene un impacto directo en el consumo de energía en el hogar, así como en la salud de las personas que habitan en él. Con respecto al primer factor, la influencia es clara. El sistema se amolda dinámicamente a las condiciones térmicas del exterior para garantizar siempre buenos resultados con un bajo consumo energetico. No solo se ajusta para conseguir buenas condiciones en el interior, sino que también lo hace a cambio de una optimización energetica hasta antes desconocida.



Soluciones como los aires acondicionados, radiadores o climatizadores tradicionales suelen ofrecer un funcionamiento que requiere de un uso constante de la energía eléctrica, del gas o de otros muchos recursos habituales en este sentido. Sin embargo, lo que Decke pone sobre la mesa es una propuesta inteligente, que sabe cómo y cuándo actuar para ajustarse a las necesidades de las personas.



Asimismo, su control de humedad y temperatura reduce el riesgo de padecer cualquier patología pulmonar. Al no desplazar y no recircular aire por conductos, impide el auge de patógenos y ácaros. Es, de hecho, una solución muy interesante en tiempos de coronavirus, ya que evita que se den las condiciones necesarias para propiciar el mantenimiento de este virus, como también para impedir su propagación en el interior de una casa. Aunque no lo erradica, sí que dificulta su actividad para garantizar una mayor seguridad en casa.



Apostando por el medio ambiente En Decke tienen claro que el cliente es el foco principal de lo que ofrecen, pero también son conscientes de la importancia de proponer soluciones sostenibles. Cuidar el planeta se está volviendo otra de las grandes prioridades para todas las empresas, y esta compañía no se queda atrás. Es más, su sistema de climatización smart también ha sido diseñado pensando en la protección de los entornos y del medio ambiente.



El hecho de que sus instalaciones en el hogar se centren en irradiar frío o calor en la vivienda simulando la estructura de los pulmones del ser humano hace que su capacidad reguladora sea mucho mayor, y que esta se lleve a cabo con la mayor naturalidad posible. Irradian calor o frío de manera inteligente y sin conductos ni sustancias nocivas, consiguiendo así ese menor consumo energético del que hablábamos antes y, por ende, provocando un impacto ambiental mucho menor.



En resumidas cuentas, la solución climatizadora de esta compañía no solo cumple ofreciendo algo pensado para los hogares modernos y para el planeta, sino especialmente para las personas. Nuestra salud depende en gran parte de las condiciones de nuestra casa, y ellos han tomado buena nota de ello apostando por un sistema innovador.