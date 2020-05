​Vaqueros que son tendencia en 2020

Cortos, largos, ajustados o un poco más holgados, lo cierto es que los vaqueros son la solución para cualquier día en lo que algunos no sabemos qué ponernos. Esta prenda lleva ya bastantes décadas siendo insustituible en los armarios, aunque cada año se renueva con tendencias inéditas. Aquí vamos a repasar las más interesantes del 2020.



Cada vez más rotos Sí, esta es una de las tendencias que más presente va a estar especialmente en la temporada de primavera verano del 2020. Poco a poco, los rotos en los pantalones vaqueros han ido creciendo y parece que este año va a haber más falta de tela que presencia de la misma.



Hay que recordar que esto no cambia las condiciones de lavado de esta prenda, y es que la tela que hay debe ser cuidada con el mismo esmero que en un pantalón convencional.



Los rotos son de especial importancia en las secciones de vaqueros femeninos, aunque también están cada vez más presentes en la moda masculina. Estas aberturas dan una imagen muy casual a cualquier look.



Eso sí, no son una buena opción para ir a trabajar o para hacer cualquier cosa con un poco de formalidad, por lo que se trata de una tendencia para momentos de ocio y similares.



Los pitillos son insustituibles Una temporada más, estos vaqueros son fundamentales para hombres y mujeres. Estos sí que se tratan de unos pantalones capaces de adaptarse a situaciones laborales, aunque no hay que olvidar que tienen un aire un tanto desenfadado, por lo que no encajan con todos los momentos.



Se trata de pantalones con un acabado muy ajustado a la pierna que puede verse tanto en las calles de todo el mundo como en los vestuarios de grandes estrellas internacionales como Rosalía.



Su principal característica es la de ser versátiles, aunque tampoco hay que perder de vista que se trata de pantalones capaces de estilizar la figura de quien los lleva puestos. Eso sí, no son para todos los cuerpos, ya que favorecen más las piernas largas y estilizadas, así que hay que cuidarse para sacarles todo el partido.



Parches, una nueva tendencia Se conoce como patchwork y va a ser una tendencia en 2020. No es que los vaqueros vayan a contar con parches como tal, es que el diseño apuesta por la combinación de telas vaqueras de diferentes colores para crear unos pantalones nada uniformes, pero llenos de estilo.



Lo más normal es que se encuentren vaqueros de este tipo con combinaciones de las telas azules más claras y oscuras, y es que este color azul sigue siendo el más habitual para la moda dénim en todo el mundo.



Vuelven los vaqueros baggy Sí, la última tendencia de esta temporada rescata, para las mujeres, un corte de pantalón vaquero que fue muy importante hace unas pocas temporadas. El corte baggy es cómodo y práctico, e ideal para las piernas más gruesas su caída ancha no aprieta en ningún momento y, además, han demostrado ser muy versátiles.



Se pueden combinar de forma casual e incluso llevarlos con blusas y otras prendas más sofisticadas para ir a trabajar, algo que seguro que es bien recibido por todos los que buscan disponer de un armario versátil en el que nunca falten opciones llenas de estilo.