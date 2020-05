Los españoles quieren medidas contra el contagio en su vuelta al puesto de trabajo

La mayoría de los trabajadores españoles quieren volver a la oficina, pero con la seguridad de que la empresa va a poner las medidas necesarias para evitar contagios, según el Estudio sobre la seguridad en la vuelta al puesto de Trabajo, realizado por B+SAFE cuyo objetivo es conocer su estado de opinión sobre los requerimientos de seguridad que deben acompañar esta vuelta a la denominada nueva normalidad.



El estudio realizado sobre una muestra de 1.200 trabajadores de diferentes sectores y con distintos perfiles profesionales señala, en sus conclusiones, que la seguridad en la desescalada es una de las grandes preocupaciones de los trabajadores y el 97% de los encuestados dice que la empresa debe poner las medidas necesarias para evitar contagios.



Volver a la oficina

El 59% de los encuestados dijeron que quieren volver a trabajar desde la oficina y, del total, un 33% dijo que le gustaría teletrabajar al menos un día a la semana. Del total, el 46% dijo no tener miedo por volver al trabajo, pero que le gustaría contar en esta vuelta con medidas de seguridad adaptadas a su actividad, un 29% afirmó que no tener miedo y 24% restante contestó que si lo tenía.



Al evaluar las medidas de seguridad más efectivas, el 55% se decanta por la gestión de acceso con reconocimiento facial, control de temperatura y mascarilla. El 34%, por las cámaras termográficas con control de temperatura y desinfección de instalaciones con ozono y el 11% afirma que es imposible controlar el contagio.



Para ellos, la seguridad es clave y por ello 89% está dispuesto a someterse a controles diarios de temperatura, al entender que es una buena medida para evitar contagios. Al 10% restante que le da igual, si bien dice que no le gusta mucho la idea de estar tan controlado.



Por cuánto tiempo

Para el 68% de los encuestados, estas medidas deben mantenerse por lo menos hasta que haya una vacuna y para el 15% hasta que baje el número de contagios. Un 12% dice que habría que mantenerlas para siempre y el 4% restante, mientras dure el estado de alarma.



Ante la pregunta de si se deben mantener los sistemas de fichaje vía web o app -que no requieren un contacto físico-, los días de trabajo presencial, el 66% respondió afirmativamente y el 33% dijo que no sería necesario si se toman medidas de limpieza.



Finalmente, el 50% de los encuestados consideró que no deben mantenerse estas medidas de manera indefinida, independientemente de la pandemia de la VCovid-19, y el 49% restante dijo que si, “ya que pueden darse otras pandemias”.