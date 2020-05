Día nuevo (que no normal) Ciencia: Se consigue aislar el gen de la Nueva normalidad. Su forma es la de un vaso de carajillo lleno de lejía Ángel Pontones Moreno

jueves, 14 de mayo de 2020, 10:35 h (CET) Actualidad: La Nueva Normalidad contará con 6 dimensiones. Se emitirá igualmente en Streaming, pero con cortes continuos.

Economía: Ni nueva ni normal

Sucesos: Los sucesos Pasarán a ser considerados “Normalidad asintomática”. Decomisado un alijo de Fases 3 destinado a comunidades incumplidoras.

Díaz Ayuso es secuestrada por los Men in Black al descifrar el secreto que se esconde tras las siglas del COVID

El tiempo: En la Nueva Normalidad el meteorólogo nunca podrá estar a menos de 2 metros del mapa

Deportes: Bate el récord de estado de alarma con un lanzamiento de 93 días y 17 BOES.

Ciencia: Se consigue aislar el gen de la Nueva normalidad. Su forma es la de un vaso de carajillo lleno de lejía.







