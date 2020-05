​Ante el abismo, la novela que nos adentra en el interesante universo literario de Daniel Sené Por Eva Fraile, de La Reina Lectora Eva Fraile Rodríguez

jueves, 14 de mayo de 2020, 10:19 h (CET) Sylvia despierta en medio de la noche con las imágenes de un sueño muy vívidas en la cabeza. Un ruido proveniente del cuarto de su hermana la lleva a acercarse y escuchar las leves llamadas de auxilio hasta que la puerta se abre repentinamente. El descubrimiento de la presencia nocturna la obliga desde entonces a vigilar con nuevos ojos la aparente tranquilidad de su hogar, mientras comienza a tomar clases de ballet para huir de sus problemas.



A partir de ese momento, se verá inmersa de forma involuntaria en el proceso de fundación de una compañía profesional y la lucha contra el secreto familiar, el cual revela el posible hecho de que su padre abuse de su hermana bajo la influencia de una supuesta entidad que habita en su interior.



El tema principal de Ante el abismo es la relación de Sylvia con el ballet, no tanto como profesión sino como refugio. Durante todo el argumento a lo que asistimos es al fortalecimiento de Sylvia, un personaje que está bastante roto y que se pone en el centro de la novela gracias al estilo narrativo en primera persona que el autor ha utilizado. Ante el abismo es una novela por y para Sylvia, sin duda alguna. El lector le acompaña en sus cavilaciones durante toda la obra, y, sobre todo, está muy atento a lo que ella sabe o no sabe acerca de los misterios que la rodean.



Otra constante en Ante el abismo es cómo la mujer se desarrolla dentro de la sociedad y esto, sobre todo, lo vemos en la madre de la protagonista. Hay un matrimonio disfuncional en donde la madre parece tener un problema psicológico y el padre, más allá de los extraños comportamientos nocturnos, es quien se encarga de cuidarla con cariño y amor. Sin embargo, se crea entre la madre y una de las hijas una relación difícil de etiquetar y, sobre todo, de comprender.



Nuevamente, Daniel Sené nos pone en los límites de la mente para lanzarnos hacia el abismo de su obra.



Por otro lado, cuando se escribe sobre familias, se pueden mostrar distintos retratos. Daniel Sené, en Ante el abismo, ha creado una familia en donde la forma de afrontar las situaciones difíciles es callando. El silencio en vez de la discusión. Analizar esta estrategia utilizada por el escritor puede ser un ejercicio muy interesante y atractivo también para el lector.

El final, bastante comentado por los lectores, quiere transmitir que las cosas no cambian, que a pesar de que uno se fortalezca, al final se termina repitiendo algunos patrones.



Muchos lectores le han pedido precuela a esta novela e, incluso, secuela, a lo que el autor declaró: «Primero tengo que acabar de entender a algunos personajes». Esta frase impacta, pues nos advierte de que el trabajo que Daniel Sené realiza a la hora de crear sus historias supone una fuerte implicación por su parte.



La secuela que piden los lectores está relacionada, sobre todo, con el personaje de la madre, pero Daniel insiste en que debe prepararse mucho. Quiere acercarse al personaje de la madre sin ideas preconcebidas, sin juzgarla. La madre es quien tiene el mayor conflicto con la sociedad, el sistema y la manera de pensar del sistema, y es importante hacer una exploración profunda de ella.



Para leer una reseña sobre esta novela, se puede leer el artículo Ante el abismo de Daniel Sené, una novela de ballet que recuerda a Billy Elliot.



