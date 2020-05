El neobanco español Rebellion se alía con Mambu para su expansión Europea Comunicae

jueves, 14 de mayo de 2020, 08:02 h (CET) Rebellion se convierte en el primer neobanco de origen español que colabora con Mambu para ofrecer su servicio en Europa El ecosistema mundial de Startups de tecnología financiera (en el argot, fintech) lleva tiempo poniendo a prueba al sector de entidades financieras que ven como, con un menor coste estructural y una buena base tecnológica, se puede seducir a un porcentaje significativo de clientes.

Éste el caso de Rebellion Pay, una aplicación móvil gratuita que ofrece servicios bancarios para lo que ya se conoce como “la generación del like”.

Rebellion nació en 2017 de la mano de Alejandro Sagrado y Sergio Cerro, dos programadores españoles que identificaron en el mercado la necesidad de que las personas que aún no se habían incorporado al mundo bancario, pudieran hacerlo teniendo una experiencia similar al del resto de productos de consumo digital: sin grandes compromisos ni obligaciones. “nuestra filosofía coincide con la de muchos servicios online de éxito que dan total libertad al usuario para hacer y deshacer.” explica Sergio Cerro.

Desde su lanzamiento cuentan con más de 150.000 usuarios y en la empresa ven con optimismo que la edad media de sus clientes no pare de crecer -“interpretamos esta señal como positiva, ya que refleja que el producto es también compatible con un público que tiene más experiencia bancaria y conoce otras alternativas del mercado”- añade Cerro.

Tras haber logrado objetivos tan ambiciosos como el acceso a una licencia de dinero electrónico, ser aceptados por Apple Pay y Google Pay o haber cerrado en el mercado de Capital Riesgo más de 10 millones de euros de financiación, Rebellion no se conforma y acaba de firmar un importante acuerdo con Mambu, multinacional alemana líder en la prestación de tecnología financiera en la nube.

De este modo, Rebellion pasa a ser la primera fintech española en firmar una alianza con Mambu quien ya cuenta en su portfolio, entre otras, con entidades tan relevantes como N26, Mynt o Oaknorth.

El neobanco español da así su primer paso hacia el mercado Europeo, con el que aspira a ampliar su masa crítica de clientes y su oferta de producto – “Nacimos con una clara aspiración internacional y siempre hemos querido aprovechar las oportunidades de estar en Europa, tanto a nivel de alianzas como de acceso a un mercado amplio de clientes potenciales”.

Más info en: www.rebelionpay.com

