AZJURIDICA: 'El 78% de nuestros nuevos clientes de Segunda Oportunidad ya no pagan a sus acreedores' Comunicae

jueves, 14 de mayo de 2020, 08:06 h (CET) AZJURIDICA encabeza como bufete de abogados la presentación del acogimiento de sus clientes a la Ley de Segunda Oportunidad, ofreciéndoles así la oportunidad de volver a empezar una nueva vida sin cargas, sin créditos, sin préstamos y con libertad financiera La Ley de Segunda Oportunidad ha permitido liberar a numerosas personas de la cárcel que les suponía tener la obligación de hacer frente a unos pagos completamente incompatibles con su nivel salarial. En AZJURIDICA conseguirá que el acogimiento a le Ley de Segunda Oportunidad sea un procedimiento rápido, sencillo y económico.

Ley de Segunda Oportunidad

AZJURIDICA ha conseguido protocolizar a nivel interno un procedimiento complejo, para convertirlo en algo sumamente ágil y accesible a cualquier cliente que cumpla unos sencillos requisitos perfectamente tasados por la ley. De esta forma y en un tiempo récord, si cumplimos los pasos marcados por los expertos jurídicos de este despacho conseguirá beneficiarse del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, o lo que es lo mismo, la exoneración total o parcial de las deudas ya sean públicas o privadas.

Estudio AZJURIDICA

AZJURIDICA ha realizado un estudio entre sus clientes a través del cual se pueden confirmar dos corrientes importantes. La primera es que el Covid-19 ha supuesto un crecimiento importante en el volumen total de gestiones realizadas alrededor de este proceso jurídico, ya sea por consultas o por contrataciones finalmente efectivas el volumen final ha subido un 157%.

En cuanto al perfil del contratante, un 78% han reconocido ya no poder hacer frente a los pagos a sus acreedores, lo que supondría prácticamente haber duplicado este dato respecto al mismo estudio interno de este tipo realizado ahora hace menos de seis meses.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad se ajusta perfectamente a la realidad de cualquier ciudadano o ciudadana que no cuente con antecedentes penales, con una deuda que dificulte su bienestar personal y/o familiar o que directamente sea incompatible con una vida digna. En AZJURIDICA sus derechos son lo primero así como garantizarle desde el primer momento la viabilidad de su expediente y por lo tanto la viabilidad de su acceso a una nueva vida, sin cargas, sin préstamos y sin deudas que le impidan tener la vida que se merece.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.