Open Salud explica cómo escoger herramientas adecuadas de consulta

miércoles, 13 de mayo de 2020, 17:46 h (CET) En la actualidad la mayor parte de las consultas médicas privadas cuentan con herramientas y plataformas de telemedicina. La oferta de este tipo de software es cada vez más elevada y suelen surgir dudas a la hora de decantarse por una herramienta de teleconsulta u otra En la actualidad la mayor parte de las consultas médicas privadas cuentan con herramientas y plataformas de telemedicina. La oferta de este tipo de software es cada vez más elevada y suelen surgir dudas a la hora de decantarse por una herramienta de teleconsulta u otra.

Álvaro Muñoz de las Casas, socio y cofundador de Open Salud, comenta desde su experiencia los factores a tener en cuenta a la hora de usar una herramienta de teleconsulta. Para ello, es el ponente de una de las conferencias integradas dentro del II Congreso Virtual Transforma Tu Consulta.

La importancia de la seguridad

Desde el punto de vista de Álvaro: "Hay un elemento que es crítico y es la seguridad en las comunicaciones y cumplir con la LOPD y el RGPD europeo porque en el ámbito de la salud son especialmente exigentes".

Este experto recomienda que siempre se asegure el nivel de seguridad de la plataforma en cuestión, y sobre todo que se facilite el cumplimiento de la normativa para el profesional.

Ante esto es importante tener en cuenta que se pueden utilizar herramientas del tipo de Skype, pero no es lo recomendable. "Para un entorno profesional tan delicado como este tiene determinados inconvenientes. Por ejemplo, yo hago una videoconsulta por Skype y cuando acaba la videoconsulta, se terminó. Si lo hago a través de una plataforma bien estructurada, tengo razabilidad de lo que he ido hablando con mi paciente", comenta Álvaro. Y a esto añade que "una plataforma debe tener las comunicaciones e imágenes cifradas y encriptadas, para que se dificulte lo más posible que alguien pueda acceder".

¿Es la telemedicina útil para todo tipo de especialistas?

En palabras de Álvaro Muñoz "la telemedicina es un complemento. Conozco a mucha gente que solo pasa teleconsulta, pero en realidad la telemedicina es un complemento del total de la salud".

En su opinión, todos los especialistas pueden sacar partido de este tipo de plataformas: "Para coger citas online o para revisiones que no requieran de una exploración física, por ejemplo".

