La psicología online:el sector que más crece dentro de la telemedicina durante el COVID-19, por TherapyChat

TherapyChat, la start-up española nacida en 2016, lidera el movimiento de digitalización de la psicología tras cerrar el mes de abril con un crecimiento del 180%. El Covid-19 ha hecho que cada vez más personas apuesten por este tipo de servicios en remoto, donde la comodidad de estar en casa hace que sea más fácil abrirse y relajarse que de manera presencial. Comodidad, privacidad, ahorro o flexibilidad son sólo algunas de las ventajas que ofrece la psicología online La pandemia del coronavirus y el estado de alarma han obligado a muchas empresas y negocios a llevar a cabo su transformación digital para sobrevivir. Las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo acciones que hace año resultaban impensables, como recibir terapia psicológica a través de videollamadas y desde la comodidad de poder estar en casa.

La psicología online es una terapia beneficiosa y una ayuda emocional que puede mejorar la calidad de vida de aquellas personas que están pasando por un momento complicado como el que se está viviendo con el confinamiento, con efectos secundarios como el estrés post-traumático, el bautizado como síndrome de la cabaña (miedo a salir de casa), la ansiedad, la depresión o el duelo por la pérdida de personas queridas, a las que muchos familiares no pudieron despedir. “En el mes de abril, nuestro número de nuevos usuarios ha crecido en un 180% (casi tres veces más si se compara con el mes anterior), mientras que las consultas de usuarios que ya utilizaban la App se ha duplicado”, afirma Alessandro De Sario, cofundador y director general de TherapyChat.

La crisis sanitaria actual ha provocado que durante estas últimas semanas se realice un importante trasvase del mundo presencial al digital y el sector de la psicología no es ninguna excepción. TherapyChat, la aplicación móvil y web de psicología online líder en España y primera entidad en adherirse ya en 2018 al Código de telepsicología del Colegio Oficial de Psicólogos, es una de las plataformas que ha notado más fuertemente este auge de demanda. Sin embargo, el incremento de demanda no solo viene por parte del usuario final, si no que también son muchos los psicólogos que han tenido que cerrar sus despachos o consultas durante el confinamiento y que ahora están buscando nuevas maneras de seguir ofreciendo sus servicios. “A parte del fuerte crecimiento en las solicitudes de nuevos usuarios durante el último mes, recibimos todos los días cientos de peticiones de psicólogos que quieren empezar a trabajar a través de TherapyChat y ofrecer su servicio online”, señala De Sario.

Además del servicio que ofrece a particulares, TherapyChat tiene previsto lanzar un portal para empresas, tras el gran interés despertado por este tipo de servicio tanto por parte de directores de Recursos Humanos de grandes empresas como de otras más pequeñas que quieren empezar a ofrecer más beneficios a sus empleados. De Sario señala que “este portal permitirá a cualquier organización personalizar su propia oferta y elegir el número de sesiones que quiere ofrecer a sus trabajadores”.

Pero ¿en qué puede ayudar la consulta de psicología online? Para el cofundador y director general de TherapyChat, que lleva 4 años en el mercado y cuenta ya con 25,000 usuarios, “la psicología online puede resultar más atractiva que la terapia tradicional en el sentido de que es increíblemente más práctica, económica y accesible, principalmente porque se eliminan los problemas de desplazamiento para el usuario y los costes de mantener una consulta para el psicólogo. Además, en ocasiones es más fácil abrirse y relajarse desde la comodidad de casa y a través de una pantalla que de manera presencial, ya que este tipo de comunicación favorece la intimidad”. Los expertos de la aplicación móvil y web de psicología online desgranan los beneficios más importantes:

- Comodidad e intimidad: No todas las personas se sienten cómodas haciendo terapia en un entorno extraño o ajeno a su día a día. Para algunos, la extrañeza de un gabinete o consulta presencial puede incomodar, lo que dificulta tanto la expresión de sentimientos e ideas como la captación de las sugerencias y soluciones que proponga el profesional. Sin embrago, que las consultas se lleven a cabo desde la tranquilidad del hogar puede favorecer la comunicación y la intimidad con el psicólogo.

- Flexibilidad: La psicología online permite contar con la máxima flexibilidad. No sólo el usuario elige la localización y el horario que más le conviene, evitando así ahorrar tiempo en desplazamientos o en la sala de espera, sino que también pueden evitarse las interrupciones típicas por vacaciones o viajes de trabajo.

- Ahorro: La terapia online no sólo permite al usuario evitar los costes de desplazamiento habituales, sino que, además, el hecho de que el psicólogo no necesite mantener una consulta física o despacho le permite ahorrar en costes que se traducen en un precio más bajo por sesión, beneficiando así enormemente a la persona que recibe terapia.

- Privacidad: Aunque no tiene nada de malo acudir a terapia, aún hay gente que lo vive como un estigma. Nadie tiene por qué saberlo si el usuario no quiere. El profesional, tanto en la psicología presencial como online, garantiza la confidencialidad absoluta, pero si lo que preocupa es la privacidad, con el psicólogo online se consigue, principalmente por el hecho de que se evita la visibilidad de entrar en una consulta a pie de calle o la posibilidad de encontrarte con un conocido en la sala de espera.

Durante todo el tiempo que dure la desescalada, TherapyChat quiere seguir aportando su granito de arena para luchar contra la pandemia ofreciendo una primera videollamada de 60 minutos gratis y sin compromiso de permanencia.