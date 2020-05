Sto cuenta con una pintura resistente a las técnicas de desinfección empleadas contra el COVID-19 Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 16:22 h (CET) Se trata de StoColor Opticryl Matt, un producto resistente a los agentes biocidas, libre de disolventes y plastificantes y bajo en emisiones, que aguanta los fuertes procesos de limpieza Un estudio realizado por las universidades de Bochum y Greifswald (Alemania) ha demostrado que virus como el COVID-19 pueden llegar a permanecer en diferentes superficies hasta 9 días, y que, sin embargo, desinfectantes como el hipoclorito de sodio al 0,1% o el etanol al 62-71% son capaces de eliminarlos en tan solo un minuto. Por ello, junto a la imposición de las medidas de higiene personal, durante estos dos meses ha proliferado la necesidad de aplicar diferentes técnicas de desinfección con agentes biocidas que los destruyan y disminuyan las posibilidades de contagio.

Pese a lo que se pueda pensar, actualmente no existe ninguna pintura capaz de acabar con este tipo de microorganismos, independientemente de si contienen unos altos valores de pH entre su composición. Y es que estos productos son capaces de matar las bacterias, pero no los virus. Ahora mismo, las únicas formas de combatirlos son con temperaturas superiores a 60ºC o por medio de técnicas de desinfección. El problema de esta solución es que daña profundamente la superficie de pinturas y techos, y acaba deteriorando su apariencia.

Para evitarlo, Sto, compañía especializada en la fabricación de revestimientos de interior y exterior en la construcción, cuenta dentro de su portfolio con StoColor Opticryl Matt, una pintura de interior resistente a los agentes biocidas, cuya composición está libre de disolventes y plastificantes, es baja en emisiones y aguanta la abrasión húmeda. Está especialmente recomendada para hospitales, residencias de la tercera edad, laboratorios, cocinas, baños, restaurantes y hoteles.

Con el fin de comprobar su efectividad, la compañía alemana ha evaluado el comportamiento del producto mediante un riguroso testeo en sus laboratorios, donde ha analizado su reacción ante los desinfectantes más comunes del mercado. Gracias a este análisis, ha comprobado que la pintura resiste hasta 10 ciclos diarios de desinfección.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.