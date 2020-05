Blickfeld, ganadora del Virtual South Summit dedicado a Mobility & Logistics

DHL, Ferrovial, Google, Siemens, Acciona o Enel son sólo algunas de las corporaciones que apuestan por la innovación abierta vía startup participantes en este tercer Virtual South Summit; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Creandum, DN Capital, Northzone o Accel Partners.





1.200 usuarios de 100 países han seguido de forma virtual este encuentro de Mobility & Logistics, al que seguirán Education (19 de mayo), Sustainability (28 de mayo) y Fintech (2 de junio). El registro para participar en la Startup Competition de cada uno está abierto a través de la web de South Summit.





Blickfeld ha sido elegida como ganadora de Virtual South Summit de Mobility & Logistics, el tercer encuentro digital organizado por South Summit e IE University con el objetivo de impulsar el actual ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.





El proyecto ganador es de origen alemán y persigue ‘dar ojos’ a los sistemas autónomos para ver el mundo a través de un revolucionario sistema LIDAR de escaneo y un software de detección para la percepción del entorno. También ha sido creada en Alemania Apostera, quien ha quedado en segundo lugar en la competición de este encuentro y el tercer puesto fue para la estadounidense Parknav,





El jurado, formado por profesionales de corporaciones líderes en la industria de Mobility & Logistics, además de miembros de los fondos de inversión más relevantes del mundo ha tenido en cuenta la innovación del proyecto, su escalabilidad, el equipo de profesionales y el interés de inversión, entre otros.





Blickfeld ha sido seleccionada entre un gran número de proyectos presentados a la competición enfocados sobre todo en el área de las soluciones de logística y movilidad urbana, la automoción y, en menor medida, el transporte. Más del 70% de las startups participantes tenían un origen internacional al proceder de más de 40 nacionalidades distintas, sobre todo han destacado aquellos creados en países como India, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.





La ganadora de este Virtual South Summit en Mobility & Logistics, se convierte así en una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre. María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit durante el arranque del encuentro ha asegurado que “en España contamos con unas infraestructuras de movilidad increíbles como el AVE. Pero, debemos innovar para avanzar por lo que hay que escuchar a las startups y que los agentes del ecosistema emprendedor estén conectados en encuentros como estos que estamos organizando’.





Este Virtual South Summit ha contado con más de 1.200 usuarios de 100 países, quienes han seguido a través de sus pantallas este tercer encuentro organizado por South Summit junto a IE University, en el que han participado corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como DHL, Ferrovial, Google, Siemens, Acciona o Enel, así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Creandum, DN Capital, Northzone o Accel Partners, entre otros.





“Nunca se debe desperdiciar una crisis, la innovación en la movilidad en estos tiempos difíciles es crucial”, ha asegurado Carlo Ratti, arquitecto que imparte clases en el MIT donde dirige el SENSEable City Lab durante su keynote titulada ‘The city of tomorrow - Senseable mobility’. “La logística ya no es un call center, es una ventaja competitiva para las empresas” ha afirmado Nabil Malouli, vicepresidente de e-commerce global de DHL, quien también ha destacado que “el comercio electrónico vive uno de sus mejores momentos, vamos a ver cambios sistémicos debido al COVID, pero esto también son oportunidades”.





Como novedad, todos los asistentes al encuentro de Mobility & Logistics han podido tener acceso a una herramienta de networking con la que establecer nuevas vías de conexión de manera digital para generar oportunidades de negocio; y con la que han podido conectarse con los demás asistentes del encuentro virtual.





Esta iniciativa ha sido posible gracias a la experiencia de South Summit y a la última tecnología de IE University para organizar encuentros virtuales en tiempo real con toda la comunidad a través de Wow Room, el aula virtual de esta Universidad.





Los próximos encuentros programados serán el próximo martes, día 19 de mayo, específico del sector de Education en el que participarán Google, Wayra, Accenture, BStartup o IBM, así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Softbank, Northzone, Accel, Learn Capital, Brighteye Ventures o Seaya Ventures. Los próximos encuentros serán el 28 de mayo centrado en Sustainability y el 2 de junio sobre Fintech. El registro para participar en la Startup Competition de cada uno de los encuentros ya está abierta para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.