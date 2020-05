Docline explica qué aporta una plataforma de salud digital Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 14:15 h (CET) La telemedicina ha llegado para quedarse. La crisis del coronavirus ha conllevado una proliferación de la salud digital. Con ello, las plataformas de telemedicina también están aumentando su uso La telemedicina ha llegado para quedarse. La crisis del coronavirus ha conllevado una proliferación de la salud digital. Con ello, las plataformas de telemedicina también están aumentando su uso.

Omar Najid, CEO de Docline, comenta las claves de la digitalización de los servicios en su ponencia del II Congreso Virtual Transforma Tu Consulta, que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo.

Cuando se habla de telemedicina se suele pensar en videoconsultas, pero Omar aclara que "no solo ofrecemos videoconsultas, si no que tenemos un servicio de mensajería, emisión de recetas digitales y electrónicas, agenda online e incluso un servicio de suscripciones".

La importancia de una estrategia de comunicación

Según Najid, las herramientas de comunicación online son una ayuda, pero "la comunicación offline es muy importante. Explicarle al paciente que tenemos un canal seguro, que respeta toda la normativa legal y que el profesional o profesionales de la clínica le van a atender de la mejor forma posible".

De esa forma, hay que tener en cuenta que es necesario trazar una estrategia de comunicación global. Así, hacer uno tanto de las herramientas online y offline para lograr un servicio lo más satisfactorio posible para los pacientes.

La mejora de la reputación digital del profesional de la salud

"La reputación del médico era un tema totalmente offline hace unos años y eso ha cambiado. Estamos en una era completamente digital, en la que el paciente lo primero que hace es buscar en internet el nombre del médico. La reputación online es algo que hay que tener sí o sí", comenta el CEO de Docline.

En la actualidad, los profesionales de la salud se encuentran ante "un paciente muy digital que tiene todos los recursos a un click en su bolsillo, en el móvil. Tenemos que entender muy bien qué herramientas pueden ayudarnos a tener esa reputación online". Entre esas herramientas, las plataformas de salud digital pueden convertirse en unas grandes aliadas, ya que ayudan a posicionarse a nivel de SEO.

