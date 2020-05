YOS contenidos explica cómo grabar vídeos para pacientes Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 13:18 h (CET) La primera duda que puede surgir es de qué forma se puede utilizar el vídeo para comunicarse con los pacientes. Javier Cabrera indica que hay muchas maneras, como por ejemplo: Las teleconsultas, recogida de testimonios de pacientes, vídeos para redes sociales, formaciones o estudios, etc. "Mis primeros clientes fueron los cirujanos. Se puso en contacto conmigo el entonces secretario de la Sociedad Española de Cirujanos y me dijo que quería grabar operaciones de estómago con su móvil. Él tenía claro que quería grabar por sí mismo las operaciones y luego montar esos vídeos en su iPad. El móvil es una herramienta clave para este tipo de acciones", comenta Javier Cabrera, experto en grabación de vídeos con el móvil y cofundador de YOS Contenidos.

También será uno de los ponentes del II Congreso Virtual Transforma Tu Consulta, en el que se abordarán todas las cuestiones relacionadas con la digitalización del sector de la salud, y que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo.

¿Cómo se puede usar el vídeo en una consulta médica?

La primera duda que puede surgir es de qué forma se puede utilizar el vídeo para comunicarse con los pacientes. Javier Cabrera indica que hay muchas maneras, como por ejemplo: Las teleconsultas, recogida de testimonios de pacientes, vídeos para redes sociales, formaciones o estudios, etc.

"Un sector que a mí me llama mucho para formación es el de los odontólogos, los dentistas. Lo tienen muy fácil para posicionarse en Youtube. Por ejemplo, hago un vídeo en el que diga: ‘Cómo poner tus brackets en dos minutos por Clínica X en tal sitio’. La gente que tiene brackets y tiene esa necesidad de información, buscan en Youtube y encontrará un especialista explicando ese proceso. De esa forma, ese odontólogo está posicionándose con autoridad porque sabe de lo que está hablando, pero tan importante como eso, es generar confianza. Ahí se genera una química, se rompe la frialdad de la red", comenta este experto.

¿Qué se debe tener en cuenta la hora de grabar un vídeo?

Según Javier Cabrera, se deben prestar atención a varios elementos:

El plano. Normalmente, para pasar teleconsultas lo ideal es tener un encuadre con el plano de conversación. Cuidando el espacio (aire) que sobre por los diferentes extremos y el fondo que se use.​

La iluminación. Lo ideal es una iluminación sencilla, que evite la creación de sombras en la cara. Con un foco delante y otro foco pequeño detrás, se puede conseguir este efecto.

El sonido. Preferiblemente se debe utilizar un micrófono de corbata. El secreto está en acercar el micrófono a la fuente de sonido, que es la boca.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.