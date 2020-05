Siemens anuncia uno de los más innovadores despliegues del puesto de trabajo digital Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 10:03 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, ha anunciado uno de los mayores despliegues de puestos de trabajo digitales del mundo, que afecta a más de 300.000 empleados de Siemens IT repartidos en 111 países, que se que disfrutarán de los beneficios de una de una "experiencia digital gestionada" El proyecto, que ha contado con la colaboración activa de Siemens IT ha permitido crear un ecosistema único que aúna la satisfacción de los empleados de Siemens y la mejora de la productividad en su entorno de trabajo.

Automatización basada en el reconocimiento de patrones

La nueva solución para el puesto de trabajo aplica un enfoque basado en los datos para medir, proveer y mejorar la actividad de los usuarios y su experiencia basada en la información y en una retroalimentación real. Así, se identifican automáticamente las pautas de los problemas y las deficiencias de las rutinas de trabajo cotidianas y se ponen en marcha contramedidas proactivas con mecanismos de autocuración.

Un impulsor clave de estos cambios ha sido la asociación entre Atos y Nexthink, líder mundial en software de gestión de la experiencia del usuario digital, que aporta su expertise en el análisis y la automatización en tiempo real. En asociación con Siemens, las tres empresas están llevando la automatización a un nuevo nivel impulsando la transformación digital.

Los empleados son la clave del éxito

Según el inspirador de esta nueva solución, el psicólogo de negocio Wendelin Zöpfl del Centro de Habilitación de Digitalización de Siemens "las personas son el activo clave de nuestra empresa, habilitarlas en un entorno digital mejorado es clave para el éxito de Siemens. El objetivo es ofrecer la mejor calidad y nuevas experiencias digitales a la fuerza de trabajo, no sólo en lo que respecta a la tecnología, sino también apoyando la evolución personal y las necesidades de nuestros empleados".

El nuevo CIO de Siemens, Hanna Hennig y Markus Holzheimer, Jefe de la Infraestructura Global de TI, consideran que la misión va por buen camino: "Atos no sólo nos ha ofrecido un conjunto de herramientas perfectamente en línea con nuestras actividades en torno a convertirse en una empresa basada en datos. La optimización del uso de la tecnología de forma sostenible y eficiente, combinada con la transformación de la experiencia de los empleados, es un elemento esencial para una empresa digital, en la que la mayoría aún no puede comprender qué potencialidades tiene la adopción de esta vía digital".

"A través de la asociación Nexthink y nuestra inversión en el establecimiento de una experiencia de primera clase en la asistencia al usuario final basada en datos, automatizada y proactiva, somos capaces de aportar un cambio de paso en las experiencias de los empleados de Siemens y otros clientes", añade Jo Debecker, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Infraestructura y Gestión de Datos de Atos,

Pedro Bados, CEO y cofundador de Nexthink, ve un mayor potencial: "La asociación con Atos, una de las empresas de consultoría más innovadoras en informática de usuario final, valida la tecnología Nexthink como la plataforma más potente para mejorar los lugares de trabajo digitales para millones de trabajadores locales y remotos en todo el mundo. Vemos que todas las organizaciones líderes, como Siemens y Atos, están priorizando ahora la experiencia de los empleados como parte de sus planes de transformación digital".

Atos, líder en servicios de gestión del lugar de trabajo

Atos es reconocido como un líder mundial en servicios gestionados de lugar de trabajo y cuenta con un equipo de 15.000 expertos en lugar de trabajo en todo el mundo. En marzo de 2020, fue posicionado como líder por Gartner en su Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados del Lugar de Trabajo tanto para Europa como para América del Norte.

