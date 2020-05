​La Universidad Complutense de Madrid lanza dos nuevos masters punteros de la mano con CEUPE

No hay personas especializadas en dirigir proyectos a nivel internacional, no se ha dado forma a perfiles centrados en esta materia. Por otra parte, las amenazas digitales se han disparado a medida que el terreno online se ha ido expandiendo. Evidentemente, están naciendo muchas necesidades en este ámbito.



Precisamente a raíz de esas necesidades, la Universidad Complutense de Madrid ha estrechado lazos con el Centro Europeo de Postgrado para construir dos nuevos másters de lo más interesantes. Dos opciones de formación online que se centran en dos perfiles muy concretos: el del profesional de la ciberseguridad y el de director de proyectos.



Esas son las dos nuevas opciones que los estudiantes ya graduados pueden encontrar de mano de la UCM y CEUPE desde ya. Ambas propuestas que se pueden cursar online gracias a una metodología digital que casa mucho con los tiempos que corren y, también, con los perfiles a formar en ellas.



Dos modalidades orientadas a campos diferentes, pero que buscan satisfacer necesidades actuales. Estos dos cursos tienen un plazo de un año de duración cada uno, ofreciendo a quienes los completen un total de 60 créditos ECTS. Cuentan con la aprobación y la dirección de grandes profesionales y las principales entidades de sus correspondientes campos, teniendo así un plus interesante para todo aquel que vea lo que pueden ofrecer.



Dos Másters innovadores y con una alta empleabilidad

Vivimos tiempos muy diferentes a los de hace tan solo una década. En plena era de la información, las empresas buscan como nunca tener de su parte a personal especializado en implantar las mejores medidas de seguridad digitales.

Protocolos seguros, cambios en las instalaciones, uso del software más eficiente, conocimiento de los patrones esenciales para proteger todos los datos de un negocio… Todo eso es lo que da forma al programa educativo del Máster en Ciberseguridad de la UCM y CEUPE, contando con el apoyo del Dr. José Antonio Rubio, Secretario de UNE CTN 320/SC 4 "Security Controls and Services" y Miembro del Consejo Asesor de ISACA Madrid, quien afirma que “el sector de la Ciberseguridad está creciendo de forma vertiginosa en torno a un 20% a nivel internacional, muy por encima de otras áreas relacionadas como el análisis y el tratamiento de datos o el internet de las cosas”.



Además, Al finalizar el Máster en Ciberseguridad de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Europeo de Postgrado CEUPE, el alumno puede acceder a puestos de trabajo que van desde Cibersecurity Manager, con un rango salarial entre $45.000 - $90.000 anuales, hasta Chief Information Security Officer (CISO) que alcanza los $144.000 de salario anual.



Este máster online da respuesta a una de las necesidades más crecientes de los negocios en los tiempos modernos. Tan solo hay que echar un vistazo a la reciente implantación de la LPD y a cómo ésta llevó a una remodelación de los protocolos de seguridad de muchas webs, algo que encaja a la perfección con una de las tantas competencias de los expertos en ciberseguridad.



En la otra parte de la balanza se encuentra en Máster en Project Management que ofrecen ambas entidades también. Aquí se busca dar forma a un perfil bastante más específico, pero tanto o más necesario que el anterior. Como decíamos antes, no hay personas especializadas en dirigir proyectos, y eso es algo que pone en arenas movedizas muchas iniciativas empresariales.



En este sentido, la oferta de postgrado de ambas instituciones busca no solo dar a conocer las herramientas necesarias para poder gestionar un proyecto desde su primerísima concepción, sino también dar todas las aptitudes que un profesional en este ámbito necesita. Su formación permite a los estudiantes saber cómo planificar, definir, seguir y terminar cualquier proyecto que inicien.



Algo que necesita una gran preparación en diferentes materias, como también perfeccionar dotes de liderazgo y profundizar en el análisis de necesidades y mercados. Son muchas competencias diferentes, pero que se reúnen en un solo máster tan completo como innovador y eficiente.



Una llave que, junto a la otra, abren las puertas como nunca a un mundo laboral que necesita estos perfiles con urgencia en todo el mundo, pues son títulos universitarios que son válidos en todos los países, tras el legado que nos dejará la pandemia del Covid-19.