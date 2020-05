IEBS presenta el Master en Innovación para el Digital Officer Comunicae

martes, 12 de mayo de 2020, 17:54 h (CET) El objetivo es formar a profesionales para convertirlos en auténticos líderes digitales Saber cómo beneficiarse de las nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento de un negocio es la clave de cualquier empresa hoy en día. Esta responsabilidad recae sobre el Chief Information Officer (CIO). Por eso, para cubrir la alta demanda de este perfil, la escuela de negocios IEBS ha lanzado el Master in Digital & Strategic Information Officer.

El Chief Information Officer (CIO), como director de sistemas de información, dirige las acciones de exploración de nuevas tecnologías que, dentro de la organización, apuntalen el crecimiento. Para ello, el CIO debe saber de tecnologías emergentes y tener conocimientos sobre organización, gestión de proyectos y liderazgo.

El objetivo de IEBS es formar a profesionales para convertirlos en auténticos líderes digitales y cubrir las oportunidades que brinda la tecnología digital a las organizaciones.

En el Master in Digital & Strategic Information Officer los alumnos aprenderán de la mano de expertos del sector todo lo relativo a diseñar, ejecutar e impulsar con éxito proyectos de innovación, basados en tic, dentro de una compañía.

El programa está orientado a directores de proyectos, directivos y gerentes y profesionales digitales interesados en descubrir cómo innovar con la aplicación de las tecnologías emergentes y dirigir la empresa hacia este camino.

El claustro de profesores está formado por expertos del sector. La dirección del programa la encabeza Pascual Parada, CIO de IEBS y, entre los profesores, se encuentran profesionales como Miguel Macías, experto en innovación en modelos de negocio, Roberto Touza, experto Lean Startup y Business Angel y Alberto Herrera, Co-founder de Wacaflow y experto en Web Analyst.

En la primera convocatoria se han abierto un número muy reducido de 15 plazas y dará inicio a finales de mayo.

Para más información del programa: https://www.iebschool.com/programas/master-digital-strategic-information-officer/

Sobre IEBS Business School

IEBS, es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Su propósito es mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.