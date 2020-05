Se va consolidando el uso del CRM online para PYMES, según CronoVenta

El CRM Online es una de las herramientas más implementadas por las PYMES y pequeña empresa El CRM ha venido para quedarse. No en vano, y conforme a los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en enero 2020, el 98.97% de las empresas españolas son PYME o pequeña empresa. Y de ellas el 32.5% ya disponen de un CRM Online. Estos datos indican, que el CRM para pymes tiene un futuro prometedor.

Por otro lado, SER o no SER, empresa fabricante del CRM CronoVenta, ha realizado una encuesta en octubre de 2019 con una muestra de 350 de su cartera de clientes a los que ha planteado una encuesta en la que les ha preguntado entre otras cosas si ya utilizan un CRM online o todavía no. Las respuestas han sido que SI con un 19% de las respuestas, NO con un 68% y No sabe o no contesta con un 13% del total. Estos datos contrastan con los citados por el Ministerio.

Así mismo, Entre las respuestas que dijeron que SI, se les preguntó si aprovechaban toda la funcionalidad del CRM o lo infrautilizaban. El 22% de las respuestas fueron que SI, el 58% dijeron que NO y el 20% no saben o no contestan.

Y entre las respuestas que dijeron que NO utilizaban un CRM en su departamento comercial, las razones que dieron fueron (se podía responder más de una razón): el 37% dijeron que ninguno se ajustaba a sus necesidades, el 59% que no lo necesitaban, el 65% que no quieren más gastos y el 28% no sabe o no contesta.

El objetivo de SER o no SER para realizar esta encuesta era adecuar su programa CRM CronoVenta a las pymes, ofreciendo la mejor solución para satisfacer las necesidades del mercado.

A partir de los resultados de la encuesta, CronoVenta ha tomado la decisión de bajar los precios de sus servicios a 10€ al mes por empresa sin límite de usuarios para la versión Esentials y a 20€ al mes por empresa sin límite de usuarios para la Avanzada. Precios en vigor desde el día 1 de junio. Además, se ha decido simplificar mucho la funcionalidad para adecuarla a las necesidades fundamentales de los clientes.

NOTA: CronoVenta es un programa CRM online para pymes que permite la gestión de los procesos de relación con los clientes, reuniendo en una misma Base de Datos compartida entre los miembros del departamento comercial toda la información y seguimiento de los mismos.