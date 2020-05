GN revoluciona la teleasistencia en Audiología con 'ReSound Assist Live desde casa' Comunicae

martes, 12 de mayo de 2020, 12:22 h (CET) Las pruebas que se pueden practicar mediante el uso del sistema ReSound Assist Live permiten a los audioprotesistas ampliar el catálogo de servicios en remoto que prestan a sus pacientes, incluyendo ahora su evaluación auditiva, así como la primera adaptación de unos audífonos, algo que hasta ahora no se podía hacer GN Hearing, líder mundial en tecnología para la ayuda auditiva, anuncia que la práctica de las llamadas “pruebas in situ” en el oído de los pacientes ya es posible como una extensión más de la tecnología 'ReSound Assist Live desde casa'.

Esta nueva tecnología permite a los profesionales de la audición ofrecer una atención auditiva completa de forma remota, lo que incluye las pruebas iniciales de la evaluación auditiva y el proceso de adaptación de audífonos. Gracias a 'ReSound Assist Live desde casa', los profesionales de la audición pueden evaluar la capacidad de oír de las personas con pérdida auditiva desde la calma y la seguridad del hogar del paciente. Grupo GN ha acelerado el lanzamiento de esta tecnología de vanguardia para que muchas personas mayores puedan aprovecharse de los beneficios en la mejora y el cuidado de su audición mientras permanecen en casa durante la pandemia de COVID-19. De esta manera, 'ReSound Assist Live desde casa' permite a los profesionales de la audición abrir nuevos caminos en cuanto a la prestación de sus servicios, presentes y futuros.

Las pruebas en el oído para evaluar la audición del paciente en remoto son posibles gracias ReSound Assist Live: un servicio de cuidado auditivo en tiempo real basado en el uso de video que Grupo GN lanzaba a principios de este mes. Gracias a él, los profesionales de la audición pueden ofrecer una gama mucho más amplia de servicios a quienes no pueden visitar su clínica.

El funcionamiento del sistema es sencillo y práctico. Los audioprotesistas envían el audífono al domicilio del paciente. Con ellos, y a distancia, el profesional de la audición puede practicar la evaluación auditiva. De acuerdo con los resultados, los audífonos se pueden ajustar de inmediato, asegurando el mejor y más individualizado sonido para beneficiar así la capacidad de comunicación del usuario. En cuanto les es posible, los pacientes deben acudir a la consulta clínica con su profesional de la audición para hacer el seguimiento de su adaptación.

"La crisis sanitaria del COVID-19 no debería impedir que las personas busquen el asesoramiento o la atención de un profesional de la audición", dice Gitte Aabo, CEO y presidente de GN Hearing. "Las circunstancias actuales aceleran la necesidad de los audioprotesistas de complementar los servicios que ya prestan en el gabinete, con una atención remota, ágil e innovadora. Las pruebas y ajustes en el audífono que permite practicar ReSound Assist Live harán posible que muchas personas que podrían beneficiarse del uso de sus audífonos, pero que no tienen la capacidad de desplazarse para buscar atención auditiva, puedan ahora obtener la ayuda que necesitan. Continuaremos apoyando a los profesionales de la audición proporcionándoles herramientas como ésta, que brindan experiencias individualizadas a sus clientes y les ayudan a redefinir sus prácticas hoy, y a orientarlas hacia el futuro", añade.

La crisis del COVID-19, en cuestión de días, ha obligado a poner sobre el tapete todas las posibilidades de la atención médica virtual, y abrir todos los accesos remotos posibles. La telemedicina permite que, aun estando en casa, las personas puedan contar con la mejor atención posible. (1) Los resultados de una encuesta reciente muestran que el 94% de los profesionales de la audición que han probado ReSound Assist, reconoce que les permite ofrecer una mejor experiencia auditiva a sus pacientes. Un 89% dijo que recomendaría la implantación de servicio a otros profesionales.

Las pruebas de audición que permite ReSound Assist Live se pueden practicar a personas con pérdida auditiva, independientemente de si se trata de una modificación de un ajuste previo, o incluso si se trata de una primera adaptación.

Encuesta: entrevistas con 31 profesionales de la audición en 11 países, que han usado ReSound Assist 10 veces o más.

