Cobee lanza un nuevo producto de ventajas digitales para apoyar a las empresas en la motivación de sus empleados Comunicae

martes, 12 de mayo de 2020, 11:46 h (CET) Adaptado a la nueva realidad laboral post COVID-19, permite a los departamentos de RRHH aportar valor y generar compromiso en sus equipos sin incurrir en costes. A través de la app de Cobee, el empleado tiene acceso a tarjetas ahorro y promociones exclusivas en productos y servicios de más de 40 marcas que mejoran su bienestar físico y psicológico y reportan un beneficio directo a su bolsillo La gestión de la crisis del coronavirus en el entorno empresarial ha demostrado más que nunca la importancia de cuidar la motivación de los equipos. En un contexto profesional marcado por el teletrabajo, con restaurantes y guarderías sin estar al 100% de rendimiento, y con los presupuestos a la baja, Cobee, especializada en planes de beneficios para empleados, ha decidido dar una vuelta más a su apuesta por la innovación dentro de este sector con el lanzamiento de su nuevo producto de Ventajas Digitales, una herramienta sin coste con la que los departamentos de Recursos Humanos de compañías de todos los tamaños podrán seguir motivando a sus trabajadores y unificando su propuesta de valor sin incurrir en costes.

"El COVID-19 nos va a dejar una nueva realidad laboral marcada por notables cambios no sólo en la forma de trabajar, sino también en las relaciones entre empresa y empleado, así como en la necesidad de dar mayor valor al bienestar físico, psicológico y económico de las personas. Todo esto dará lugar a una nueva etapa en los planes de beneficios para empleados, con una tendencia clara hacia la digitalización, y en Cobee hemos querido adelantarnos a las nuevas necesidades con un producto que permitirá a las empresas ofrecer a sus equipos promociones exclusivas en gran variedad de servicios dedicadas a mejorar su bienestar", explica Borja Aranguren, CEO y cofundador de la compañía.

El nuevo producto de Ventajas Digitales de Cobee ofrece un escaparate virtual de productos y servicios de áreas como comida a domicilio, bienestar físico y mental, formación y cultura o entretenimiento en familia, que van aportar valor a los empleados en su nueva realidad, y a los que van a poder acceder en condiciones especiales, mediante tarjetas ahorro (gift cards) y promociones (perks) que se traducen en un beneficio económico directo para su bolsillo.

Para ello, la empresa sólo tiene que solicitar su adhesión y registrarse como beneficiaria del programa, sin coste y sin ningún tipo de compromiso comercial, e inmediatamente podrá dar de alta a todos sus empleados para que, a través de la app de Cobee (disponible para iOS y Android), tengan acceso a todas las tarjetas ahorro y promociones y puedan visualizar en todo momento los ahorros que van generando.

Actualmente, hay más de 40 marcas que participan en el programa. Algunas como Zalando, Primark, Nike, Ikea, Mango, Media Markt o Decathlon ofrecen ventajas económicas para compras en tiendas online y físicas. Otras como The Power MBA, ABA English o LinkedIn Learning, entre otras, ofrecen a empresas ventajas exclusivas y promociones especiales para empleados.

"Queremos seguir apoyando a los responsables de Recursos Humanos en su tarea de motivar y retener a sus equipos, en un momento crítico de desescalada y de reactivación económica en el que va a ser muy necesario el compromiso de todos. Nuestro nuevo producto de Ventajas Digitales irá ampliándose cada semana con nuevas propuestas de interés con las que las empresas pueden aportar valor al 100% de sus empleados, a través de una solución sencilla, unificada y sin ningún coste empresarial", destaca Aranguren.

