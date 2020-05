Vitalbook ofrece la opción de hacer testamento online, de forma segura y con validez legal

El Estado de Alarma decretado por el gobierno español hace ya 7 semanas obliga a todos los ciudadanos, salvo excepciones limitadas en el propio decreto, a permanecer en sus hogares como medida preventiva ante la propagación del Covid-19. Esta situación excepcional es propicia para plantearse una pregunta delicada pero necesaria, ¿Es posible hacer Testamento oficial sin salir de casa? En un escenario normal, para otorgar testamento basta con solicitar cita con un Notario, que redactará el documento conforme a la voluntad del testador. Pero, ¿qué pasa si se da una situación excepcional que impide acudir a esta cita? El Código Civil establece, en su artículo 701 en vigor desde 1889, los pasos a seguir para dejar constancia de la forma en que sean repartidos nuestros bienes en casos extremos.

Una de las medidas que el Código Civil establece en situaciones de crisis sanitaria como la que se vive en estos días, es que no sea necesario formalizar el documento por escrito. Basta la presencia de 3 testigos mayores de 16 años para que éste sea efectivo.Esta medida es de aplicación en casi todas las comunidades autónomas excepto en aquellas, como es el caso de Catalunya, en las que su legislación no recoge este supuesto.



La mejor opción para hacer testamento online de forma segura y validado legalmente es el denominado Testamento Ológrafo, un Testamento que debe quedar por escrito de puño y letra por el interesado y que no precisa de un Notario.

¿Cómo se redacta un Testamento Ológrafo?

Vitalbook ofrece este servicio online de manera inmediata y con validez legal, a aquellas personas que quieren repartir su herencia sin salir de su domicilio, facilitándoles una guía que los acompaña e indica los pasos a seguir durante todo el proceso.



Para realizarlo, sólo se necesita papel y bolígrafo, y si se desea, se puede nombrar un testigo para que se encargue de las últimas voluntades. Una vez finalizado, toda la información queda encriptada para su total seguridad.

Validez legal del testamento Ológrafo

El Testamento Ológrafo pierde su validez legal al transcurrir dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia. SI el testador fallece durante este período, sus herederos deberán elevar a escritura pública el Testamento ológrafo (verbal o escrito) en los 3 meses siguientes al deceso, pues de no hacerlo, éste quedará ineficaz y sin validez. Si, una vez superado el periodo de 2 meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia, éste no ha fallecido, el documento deja de ser efectivo y deberá ser validado por un notario.

Sobre Vitalbook

Vitalbook es una plataforma creada en un entorno seguro, en la que el usuario guarda sus recuerdos, a través del contenido almacenado en su ordenador, sus redes sociales, fotos, videos y documentos, pudiendo traspasarlos a sus descendientes y amigos.



Cuando él ya no está esta información queda en custodia de un usuario (Vital Ángel) que él mismo ha elegido con la finalidad de realizar un fideicomiso de esta información.



Con Vitalbook el usuario consigue de una forma segura recopilar los momentos por los que quiere que lo recuerden, pudiendo personalizar el recuerdo a cada uno de sus seres queridos.



Además, permite confeccionar un árbol genealógico de la familia y guardar de forma segura documentos como testamentos, últimas voluntades, secretos o documentación sobre seguros y bancos, entre otros, que quiere que sean traspasados.

