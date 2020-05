ManuteBol presenta nuevo vídeo-single titulado “Electrosideral” ​Desde The Borderline Music quedamos a vuestra disposición para coordinar entrevistas y/o actividades promocionales con ManuteBol Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de mayo de 2020, 09:18 h (CET) ManuteBol presenta “Electrosideral”, segundo avance de lo que será su primer larga duración cuya fecha de salida está prevista para otoño del 2020. El nuevo single de los valencianos ha sido producido por David Garzinsky de Limbotheque.



“Electrosideral” muestra la parte más festiva de la banda con significativos rasgos e influencias de los años 80, una canción de Electro-Pop que te invita a bailar desde la primera escucha. ManuteBol se encuentra en la recta final de la grabación y producción de su próximo álbum. Nos adelantan que será un disco bastante heterogéneo con influencias muy diversas bajo el soporte de melodías muy pop con acercamientos a bandas dispares como pueden ser The Cure, Depeche Mode, Rolling Stones, Arcade Fire, Pink Floyd, The Beatles o The Strokes, y dentro del indie patrio a formaciones y artistas como Joe Crepúsculo, sus paisanos La habitación Roja, Los Planetas, Kiko Veneno y Nacho Vegas entre muchos otros.



Recientemente presentaban “Amor en cuarentena”, vídeo-single producido por Carlos Hernández Nombela. Una canción que se fundamenta en el desamor en estos tiempos difíciles y que atesora destellos de humor bajo el soporte de la música electrónica, sólidas guitarras, autotune y bizarrismo. Corte musical que funciona junto a un “selfie video-clip” grabado desde la cuarentena por Manuel Solís, vocalista y guitarrista de la banda, donde el mismo nos relata desde su hogar una irónica y particular crónica personal.



Los valencianos cuentan con un EP homónimo en el mercado y un single que adelantaron el año pasado titulado “Fue en otra vida”, durante el último año estuvieron girando por el territorio nacional, abriendo para bandas como Kokoshca, o siendo parte del cartel de algunos festivales como el Rin Ran Suena de Murcia, o Los Conciertos de la Pérgola de Cervezas Alhambra de Valencia junto a Ricardo Vicente, este último aplazado tentativamente al próximo 3 de septiembre.



Desde The Borderline Music quedamos a vuestra disposición para coordinar entrevistas y/o actividades promocionales con ManuteBol. Actualmente nos encontramos cerrando las acciones promocionales con todos los compañeros que deseen realizar entrevista con el grupo valenciano. Ante las peticiones ya recibidas al anunciarse nuevo single y la salida del próximo álbum, te rogamos que si es de tu interés, cierres con tiempo la propuesta de promoción que te interese a través de nuestra oficina.

