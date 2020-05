Los tratamientos estéticos más demandados para el verano tras el confinamiento por el COVID-19 en P&PClinic Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 16:10 h (CET) En el confinamiento la mayoría han dejado por el simple hecho de no tener una motivación para arreglarnos y se ha engordado una media de 4 kilos por persona, Además ha coincidido con la llegada del verano, una temporada en la que todo el mundo quiere verse bien y estar a gusto con su cuerpo. Sin embargo, a la hora de pensar en realizarse tratamientos estéticos la mayoría optan por realizarse técnicas que no impliquen cirugía En pypclinic.com se cuenta que hay muchos tratamientos de estética que pueden ayudarte a conseguir el cuerpo y la piel que estás deseando.

Criolipolisis

La criolipolisis o la llamada liposucción sin cirugía utiliza la tecnología más avanzada y para eliminar grasa localizada. Cada vez es más demandado, tanto por hombres como por mujeres. Las sesiones se realizan cada 6 – 8 semanas y es totalmente indoloro. Además el paciente podrá realizar su vida diaria nada más salir del centro y realizarse la sesión que le llevará tan sólo unos 70 minutos.

Este tratamiento se puede realizar en zonas como abdomen, flancos, cartucheras, piernas o papada.

Radiofrecuencia corporal

La radiofrecuencia es un tratamiento fabuloso si lo que se quiere es combatir es la flacidez o la piel de naranja y el aspecto en general de la piel. Es un tratamiento que necesita de al menos 10 sesiones para ver resultados, pero desde la primera cita notarás como mejora la calidad de la piel, como desaparece la piel de naranja o la flacidez.

Las sesiones duran unos 45 minutos y es totalmente indoloro. En algunos casos puede resultar incluso relajante, por lo que se aconseja que si lo que quieres es ganar belleza y liberar estrés elijas este tratamiento.

Depilación láser

La depilación láser es un tratamiento estrella tanto en verano como en invierno, y cada vez más demandado no solo por mujeres, sino por hombres. La tecnología avanza y ahora el láser también se puede realizar en verano o estando bronceado, y de una forma totalmente indolora. Este tratamiento permite disfrutar del verano sin tener que preocuparnos por la depilación diaria que al final puede resultar tan incómoda.

Cada sesión se puede realizar cada 4 – 6 semanas que es cuando se realiza el recambio celular, y verás resultado desde la primera cita en el centro.

Maderoterapia

Esta técnica ancestral ayudar a eliminar la retención de líquidos y la celulitis mediante un masaje realizado con distintos utensilios de madera. se recomienda al menos 10 sesiones de 45 minutos para que puedas obtener los mejores resultados posibles, pero verás cambios muy significativos desde la tercera sesión.

Higiene facial con microdermoabrasión

Lo ideal para limpiar la piel y mantener los puntos negros a raya es realizar una higiene facial profunda. Además la microdermoabrasión ayuda a cerrar poros, retirar células muertas o eliminar arrugas finas entre otras. Es una buena forma de que además el bronceado sea uniforme y dure el máximo tiempo posible.

